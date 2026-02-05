En la previa del Super Bowl una estrella de la NFL sentenció quién será el campeón del Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y es un evento que nadie quiere perderse. Algo similar ocurre con el Super Bowl, donde New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentarán en la edición LX, que reeditará el histórico partido disputado en 2015, cuando los Patriots se impusieron por 28 - 24.
Quien buscará que el resultado se repita es Drake Maye, líder de los New England Patriots, quien cambió de deporte para referirse la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.
La estrella de la NFL que sentenció quién será el campeón del Mundial 2026
Cuando a Maye le consultaron sobre qué equipo consideraba como principal candidata para quedarse con el Mundial 2026, el líder de los New England Patriots no dudó en responder: "¿Messi va a jugar con Argentina? Entonces sí, voy a elegirlos como los favoritos para ganar el Mundial".
El jugador ídolo de la NFL que disputará la próxima edición del Super Bowl agregó: "Por supuesto, debo mencionar a Estados Unidos, tengo que apoyarlo. Me quedo con Estados Unidos o Argentina como candidatos".
El estadounidense siempre se ha manifestado como fanático del fútbol y la llegada de Lionel Messi a la MLS abrió el panorama para que nuevos hinchas se acerquen al deporte. Es así que Maye se declaró seguidor del capitán argentino: "Soy un gran fan de Messi, un gran fan de Neymar".
"¿Mbappé también usa la 10? ¿Quién más la usa? ¿Pelé? Bueno, un montón de gigantes del fútbol. Creo que es un dorsal bastante bueno", reflexionó.
Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo
El mega evento se realizará en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, fue elegido por segunda vez en su historia ya que también fue escenario en la edición de 2016 y contará con la presentación de Bad Bunny.
El Super Bowl comenzará a las 20.30 (horario de Argentina) el domingo 8 de febrero y se puede ver de la siguiente manera:
TV: ESPN (relatos y comentarios en español).
Streaming: Disney+ (en simultáneo con la TV).
NFL Game Pass (DAZN): señal original de Estados Unidos, con cobertura completa y los comerciales exclusivos.