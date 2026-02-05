En la previa del Super Bowl una estrella de la NFL sentenció quién será el campeón del Mundial 2026

El jugador ídolo de la NFL que disputará la próxima edición del Super Bowl agregó: "Por supuesto, debo mencionar a Estados Unidos, tengo que apoyarlo. Me quedo con Estados Unidos o Argentina como candidatos".

El estadounidense siempre se ha manifestado como fanático del fútbol y la llegada de Lionel Messi a la MLS abrió el panorama para que nuevos hinchas se acerquen al deporte. Es así que Maye se declaró seguidor del capitán argentino: "Soy un gran fan de Messi, un gran fan de Neymar".

"¿Mbappé también usa la 10? ¿Quién más la usa? ¿Pelé? Bueno, un montón de gigantes del fútbol. Creo que es un dorsal bastante bueno", reflexionó.

Super Bowl

Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo

El mega evento se realizará en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, fue elegido por segunda vez en su historia ya que también fue escenario en la edición de 2016 y contará con la presentación de Bad Bunny.

El Super Bowl comenzará a las 20.30 (horario de Argentina) el domingo 8 de febrero y se puede ver de la siguiente manera: