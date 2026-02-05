El búnker tecnológico de 75 millones de dólares donde la Selección Argentina buscará la gloria eterna

Entre sus características principales destaca el "SuperPitch", un sistema de tres canchas de césped natural de nivel profesional que se mantienen en condiciones idénticas a las de los estadios oficiales. Es decir, los jugadores de la Selección Argentina estarán siempre en la misma superficie.

La elección de Kansas City no fue casual. Al estar situada en el centro geográfico de los Estados Unidos, la Selección Argentina minimiza los tiempos de vuelo hacia otras sedes.

Pero, regresando a lo que tiene que ver con el búnker, hay que decir que las características más llamativas y principales son las siguientes:

Laboratorio de rendimiento deportivo: equipado con tecnología de análisis de movimiento y fuerza.

Área de hidroterapia avanzada: incluye piscinas de contraste y sistemas de crioterapia para acelerar la recuperación muscular.

Cámaras hiperbáricas y atmosféricas: herramientas clave para optimizar la oxigenación y tratar microlesiones en tiempo récord.

Gimnasio de 1.200 metros cuadrados: con equipamiento de última generación adaptado a las necesidades específicas del fútbol moderno.

Con la confirmación del Compass Minerals National Performance Center, la AFA vuelve a apostar por un modelo de "búnker único" y cerrado, similar al que dio resultados en Qatar 2022.

Mundial 2026: el recorrido de la Selección Argentina en fase de grupos

En la fase de grupos, Argentina debutará en el Kansas City Stadium contra Argelia el 16 de junio, y volverá a jugar allí en la tercera fecha frente a Jordania.

El único traslado será hacia Dallas para enfrentar a Austria, un vuelo de apenas dos horas que evita el desgaste físico que sufrirán otras selecciones obligadas a cruzar el continente.