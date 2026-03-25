Dolor en Mendoza por la muerte de Tiziano, el niño que luchaba contra una leucemia en Córdoba

La noticia llegó este martes y dejó un profundo dolor. Tiziano Battiata, el niño mendocino de 8 años que luchaba contra una leucemia poco frecuente y agresiva, falleció tras permanecer internado en el Hospital Italiano de Córdoba, donde esperaba un trasplante de médula ósea.
Su historia había conmovido a Mendoza y a otras provincias, especialmente en los últimos días, cuando su familia impulsó un pedido urgente de donantes de sangre que generó una gran cadena de solidaridad.
Fue su tía quien confirmó el fallecimiento con un mensaje cargado de emoción: “Quisiera agradecer por el interés y la ayuda puesto de manifiesto en nuestro pequeño que acaba de convertirse en un angelito. Mil gracias por todo”.
Tiziano era de San Martín y desde muy chico enfrentó una dura enfermedad. En el último tiempo, su cuadro se había agravado y permanecía en coma inducido, con asistencia respiratoria y múltiples transfusiones diarias.
Su lucha movilizó a cientos de personas que se acercaron a donar sangre y acompañaron a la familia en este momento tan difícil. Hoy, el dolor es inmenso, pero también queda el recuerdo de un pequeño que, con apenas 8 años, logró unir a muchos en un gesto de amor y solidaridad.