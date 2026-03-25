Dolor en Mendoza por la muerte de Tiziano, el niño que luchaba contra una leucemia en Córdoba

Su historia había conmovido a Mendoza y a otras provincias, especialmente en los últimos días, cuando su familia impulsó un pedido urgente de donantes de sangre que generó una gran cadena de solidaridad.

Fue su tía quien confirmó el fallecimiento con un mensaje cargado de emoción: “Quisiera agradecer por el interés y la ayuda puesto de manifiesto en nuestro pequeño que acaba de convertirse en un angelito. Mil gracias por todo”.