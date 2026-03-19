Tiene 8 años, es mendocino, pelea por su vida y necesita donantes de sangre urgente

Embed - Tiziano es mendocino y necesita dadores de sangre en Córdoba

El pequeño fue diagnosticado con leucemia bifenotípica aguda (LBA), una forma poco común y altamente agresiva de cáncer en la sangre que representa apenas un pequeño porcentaje de los casos. En busca de una oportunidad, fue derivado a Córdoba para someterse a un trasplante de médula ósea, un procedimiento complejo que hoy lo mantiene en una situación delicada.

Según el último parte médico, Tiziano se encuentra estable dentro de la gravedad. Sus riñones muestran leves signos de mejoría gracias al uso de diuréticos, lo que permitió que comenzara a orinar, aunque aún no ha podido retomar la diálisis. Sin embargo, el cuadro respiratorio sigue siendo una de las mayores preocupaciones: sus pulmones están muy comprometidos, con abundantes secreciones, lo que obligó a aumentar la asistencia respiratoria.