Tiziano Battiata tiene apenas 8 años, es de San Martín y hoy atraviesa el momento más crítico de una lucha que empezó cuando tenía solo cinco. Su historia, marcada por una valentía inmensa, lo tiene ahora lejos de Mendoza: permanece internado en el Hospital Italiano de Córdoba, en estado grave y en coma inducido, mientras su cuerpo intenta resistir. Necesita con urgencia donantes de sangre.
Tiene 8 años, es mendocino, pelea por su vida y necesita donantes de sangre urgente
Tiziano Battiata es de San Martín y lucha contra una leucemia poco frecuente y agresiva. Fue derivado al Hospital Italiano de Córdoba para un trasplante de médula
El pequeño fue diagnosticado con leucemia bifenotípica aguda (LBA), una forma poco común y altamente agresiva de cáncer en la sangre que representa apenas un pequeño porcentaje de los casos. En busca de una oportunidad, fue derivado a Córdoba para someterse a un trasplante de médula ósea, un procedimiento complejo que hoy lo mantiene en una situación delicada.
Según el último parte médico, Tiziano se encuentra estable dentro de la gravedad. Sus riñones muestran leves signos de mejoría gracias al uso de diuréticos, lo que permitió que comenzara a orinar, aunque aún no ha podido retomar la diálisis. Sin embargo, el cuadro respiratorio sigue siendo una de las mayores preocupaciones: sus pulmones están muy comprometidos, con abundantes secreciones, lo que obligó a aumentar la asistencia respiratoria.
En medio de la batalla su familia pide dadores de sangre
En paralelo, el niño recibe múltiples transfusiones diarias de glóbulos rojos y plaquetas, fundamentales para sostener su organismo en este momento crítico. En las últimas horas también presentó fiebre, por lo que los médicos iniciaron estudios para detectar el posible foco de infección.
En medio de esta batalla, la familia lanzó un pedido urgente que atraviesa provincias: necesitan donantes de sangre de cualquier grupo y factor. Quienes puedan colaborar deben acercarse al Hospital Italiano de Córdoba, ubicado en calle Roma 550, en barrio General Paz, de 7:30 a 11, a nombre de Tiziano Battiata.
Lejos de su casa, pero rodeado de amor y esperanza, Tiziano sigue peleando. Su historia conmueve y moviliza, y hoy más que nunca necesita de la solidaridad de todos.
Contactos: 2634304483 (Celeste) y 2634593697 (Stella), ambas tías del niño.