El zorro de las Malvinas sobrevivió a glaciares y sequías pero no a los ingleses: único mamífero de las islas

El nombre guará, transcrito por los británicos como warrah, procede del nombre que le dieron los gauchos rioplatenses (algunos de ellos oriundos de la región pampeana y de la Banda Oriental) que entre los siglos XVIII y XIX se establecieron en las Malvinas, al ver al zorro semejante al aguará guazú.

El zorro de Malvinas se extinguió a finales del siglo XIX como consecuencia de las grandes matanzas que realizaron los colonos británicos de las islas debido a que la especie depredaba sobre las ovejas y por el aprovechamiento de sus pieles que eran muy apreciadas. Los últimos avistamientos fueron realizados en el año 1876, aunque algunos autores reportan citas más modernas para los años 1897 y 1898.

¿Cómo era el zorro Lobo de las Malvinas?

Darwin predijo la extinción del zorro: "el número de esos lobos disminuye con rapidez: han desaparecido ya de la mitad de la isla que se encuentra al oriente de la lengua de tierra que se extiende entre la bahía de Salvador y el estrecho de Berkeley. Dentro de algunos años, cuando estas islas estén habitadas, sin duda a ese zorro se le podría clasificar, como al dodo, entre los animales desaparecidos de la superficie de la Tierra"

El Zorro Lobo de las Malvinas: