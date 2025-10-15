El presente perfecto del deporte de Mendoza: del fútbol a un polideportivo en estado de gracia

Por si las bondades faltasen, Santino Andino juega las semifinales del Mundial Sub 20 con la Selección argentina y sigue con su crecimiento personal con una proyección a la que el techo todavía le queda bien lejos.

gambarte-1 Godoy Cruz estrenó el Feliciano Gambarte.

Pero más allá de lo estrictamente deportivo, los mencionados clubes también avanzan en obras de sus estadios y sus predios. Sí, Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima y Deportivo Maipú hoy tienen sus centros de entrenamiento, otro ítem que parecía inalcanzable hace algunos años.

En el debe estará la permanencia del Tomba y una calculadora que estará sobre el escritorio hasta el final y meter algún jugador nuestro en la Selección argentina mayor, algo que hoy parece complicado.

El polideportivo sigue en la buena

El fútbol no es el único que hay que ponderar en este 2025 de ensueño porque hay más disciplinas que también se siguen destacando: Marista ganó el Torneo del Interior de rugby, Impsa se coronó en Campeonato Argentino de hockey sobre patines, la Selección de Mendoza ganó el Nacional en masculino y femenino en futsal, mientras que Jockey Club ganó la División de Honor de clubes.

marista 1 Marista logró el Torneo del Interior de rugby, algo inédito para el rugby de Mendoza.

En básquet, San José se estrenó de muy buena manera en la prestigiosa Liga Nacional femenina y Huracán Las Heras se sumó a Rivadavia para competir en Liga Argentina masculina.

El semillero también trae buena cosecha, con una legión de atletas jóvenes que se destacaron en los Juegos Panamericanos de Asunción con ocho medallas y un futuro más que alentador.

Si hablamos de nombres propios, Julián Santero pelea en las dos categorías del automovilismo nacional, Agustín Loser fue capitán de la Selección de vóley en el Mundial de Filipinas, Rodrigo Isgró y Juan Martín González siguen afianzándose en Los Pumas, Santiago Lorenzo es número puesto en el tenis de mesa nacional y Macarena Sans va por el Mundial de balonmano junto a Ayelén García.