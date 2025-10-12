Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Rumbo al Mundial 2026

Selección argentina vs España, en la Finalissima: cuándo y adónde se juega

La Selección argentina y España definirán la Finalissima pocos meses antes de disputarse el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

De Paul se entrena con la Selección en Miami.

La Selección argentina y España definirían la Finalissima el 28 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Doha, según el medio español Marca, pocos meses antes de disputarse el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El partido enfrenta a los campeones de Sudamérica y Europa, en una cita que quedó postergada en el pasado por incompatibilidades de calendario.

La FIFA prioriza el encuentro, que se disputaría en plena ventana internacional dedicada a los repechajes del Mundial 2026, sin otros compromisos ese día.

La sede principal que toma fuerza es el estadio Lusail, en Doha, donde Argentina ganó su tercer Mundial en 2022, según informó el diario madrileño Marca.

La elección responde a la ubicación geográfica, el clima favorable y la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la ciudad.

Para la albiceleste, será la oportunidad de defender la Finalissima obtenida en 2022 ante Italia, en Wembley, mientras que España buscará conquistar el título por primera vez.

España, encaminada en las Eliminatorias del Mundial 2026

España llega al partido con la clasificación al Mundial 2026 casi asegurada gracias a su desempeño en la fase de grupos, lo que despeja los obstáculos logísticos para concretar el duelo.

La Selección argentina, ya clasificada, pondrá en cancha a su equipo con la intención de mantener el invicto en finales recientes y reafirmar su dominio a nivel mundial.

