Selección argentina vs España, en la Finalissima: cuándo y adónde se juega

La sede principal que toma fuerza es el estadio Lusail, en Doha, donde Argentina ganó su tercer Mundial en 2022, según informó el diario madrileño Marca.

La elección responde a la ubicación geográfica, el clima favorable y la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la ciudad.

Para la albiceleste, será la oportunidad de defender la Finalissima obtenida en 2022 ante Italia, en Wembley, mientras que España buscará conquistar el título por primera vez.

España, encaminada en las Eliminatorias del Mundial 2026

España llega al partido con la clasificación al Mundial 2026 casi asegurada gracias a su desempeño en la fase de grupos, lo que despeja los obstáculos logísticos para concretar el duelo.

La Selección argentina, ya clasificada, pondrá en cancha a su equipo con la intención de mantener el invicto en finales recientes y reafirmar su dominio a nivel mundial.