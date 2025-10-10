Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ECUADORolimpico/status/1976681063813419264&partner=&hide_thread=false ¡¡¡Felicitaciones a Asunción!!!!!



Con 52 votos válidos, Asunción se impone 28 a 24 a Río-Niterói para quedarse con la sede de los próximos Juegos Panamericanos 2031



Con escenarios de primer nivel la capital paraguaya ha demostrado su capacidad organizativa para certámenes… pic.twitter.com/dvsaRsOWdV — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) October 10, 2025

Los XXI Juegos Panamericanos del 2031 estrenarán sede: Asunción

Luego de creada la ODEPA en un congreso del año 1948, se eligió a Buenos Aires como escenario de los primeros Panamericanos, competencia de formato polideportivo. Luego se repitió en Argentina con la organización de Mar del Plata 1995. Canadá ha sido la más visitada por esta competencia, con tres ediciones (Winnipeg 1967 y 1999; y Toronto 2015). Le sigue México, con dos (Ciudad de México 1955 y Guadalajara 2011). También con dos están Estados Unidos (Chicago 1959), Brasil (San Pablo 1963 y Río de Janeiro 2007) y Perú (2019 y 2027).

Con una sola edición están: Colombia (Cali 1971), Puerto Rico (San Juan 1979), Venezuela (Caracas (1983), Cuba )La Habana 1991), República Dominicada (Santo Domingo 2003), y Chile (Santiago 2023).

Asunción elegida para los Juegos Panamericanos 2031 por amplia mayoría

"Los 41 comités olímpicos americanos se decantaron por la capital de Paraguay", informó el chileno Neven Ilic, presidente de Panam Sports, durante una asamblea extraordinaria celebrada en Santiago de Chile.

La capital paraguaya ya había competido por organizar los Juegos de 2027, pero perdió por un puñado de votos ante Lima.

Además, recientemente fue sede de los Juegos Panamericanos Junior el pasado agosto y mostró buena capacidad organizativa.