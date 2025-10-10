Inicio Sociedad Planeta
Astronomía

¿Sabías que el octavo planeta del sistema solar fue descubierto con cálculos matemáticos?

El último planeta del sistema solar fue descubierto gracias a cálculos matemáticos y no por observación directa, marcando un hito en la historia de la ciencia

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
¿Sabías que el octavo planeta del Sistema Solar fue descubierto con cálculos matemáticos?
¿Sabías que el octavo planeta del Sistema Solar fue descubierto con cálculos matemáticos?

Neptuno es el octavo planeta del sistema solar y, por lo tanto, el más lejano al Sol. Durante siglos fue totalmente invisible para los astrónomos, hasta que su existencia se reveló de una forma sorprendente: con cálculos matemáticos.

A diferencia de los demás planetas del sistema solar, Neptuno no fue descubierto mirando al cielo y analizando, sino a través de cálculos matemáticos que hicieron dos científicos sin conocerse. Su existencia fue predicha en el siglo XIX, mucho antes de que alguien lo observara con un telescopio.

Todo comenzó cuando los astrónomos notaron irregularidades en la órbita de Urano: el planeta no se movía como predecían las leyes de Newton. Esto hizo pensar que una masa desconocida estaba ejerciendo su influencia gravitatoria desde más allá.

Matemáticas que cambiaron la historia de Neptuno

los responsables de descubrir neptuno
Johann Galle y su asistente Heinrich d&rsquo;Arrest y Urbain Le Verrier.

Johann Galle y su asistente Heinrich d’Arrest y Urbain Le Verrier.

Lo extraño es que el contexto en el que se descubrió este planeta es totalmente extraño, pues quienes lo hicieron no se conocían. Hicieron los descubrimientos por separado. El 23 de septiembre de 1946, el astrónomo alemán Johann Galle y su asistente Heinrich d’Arrest apuntaron su telescopio desde Berlín hacia un espacio específico del cielo.

Por supuesto, no fue una decisión elegida al azar, sino que en realidad seguían con precisión los cálculos enviados por el francés Urbain Le Verrier, quien había deducido la existencia de un nuevo planeta basándose en desviaciones en la órbita de Urano. Allí es donde vieron a Neptuno, gracias a las predicciones de los cálculos matemáticos.

El hallazgo de Neptuno fue un hecho histórico, pues se trataba del primer planeta descubierto gracias a las matemáticas antes que a la observación directa. Esto demostró el enorme poder predictivo de la ciencia y consolidó la confianza en las leyes de la física de Newton.

Características de Neptuno, el octavo planeta del sistema solar

neptuno
Neptuno fue descubierto gracias a c&aacute;lculos matem&aacute;ticos y no por la observaci&oacute;n directa con telescopio.

Neptuno fue descubierto gracias a cálculos matemáticos y no por la observación directa con telescopio.

  • Neptuno es el octavo planeta del sistema solar y el más lejano de todos los planetas conocidos.
  • Es un gigante gaseoso compuesto principalmente de hidrógeno, helio y metano, lo que le da su característico color azul intenso.
  • Tiene vientos más veloces que los de cualquier otro planeta, llegando a superar los 2.000 km/h, y completa una vuelta alrededor del Sol cada 165 años terrestres.
  • Tiene una atmósfera violenta.
  • Cuenta con un sistema de anillos poco visible.
  • Está a unos 4.500 millones de kilómetros de Sol.
  • Tiene al menos 16 lunas conocidas, entre ellas Tritón, que orbita en dirección contraria al planeta.
  • Todos los detalles anteriormente mencionados se conocen gracias a la sonda Voyager 2 de la NASA, que sobrevoló el planeta en 1989.

Temas relacionados:

Te puede interesar