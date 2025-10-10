¿Sabías que el octavo planeta del sistema solar fue descubierto con cálculos matemáticos?

Matemáticas que cambiaron la historia de Neptuno

los responsables de descubrir neptuno Johann Galle y su asistente Heinrich d’Arrest y Urbain Le Verrier.

Lo extraño es que el contexto en el que se descubrió este planeta es totalmente extraño, pues quienes lo hicieron no se conocían. Hicieron los descubrimientos por separado. El 23 de septiembre de 1946, el astrónomo alemán Johann Galle y su asistente Heinrich d’Arrest apuntaron su telescopio desde Berlín hacia un espacio específico del cielo.

Por supuesto, no fue una decisión elegida al azar, sino que en realidad seguían con precisión los cálculos enviados por el francés Urbain Le Verrier, quien había deducido la existencia de un nuevo planeta basándose en desviaciones en la órbita de Urano. Allí es donde vieron a Neptuno, gracias a las predicciones de los cálculos matemáticos.

El hallazgo de Neptuno fue un hecho histórico, pues se trataba del primer planeta descubierto gracias a las matemáticas antes que a la observación directa. Esto demostró el enorme poder predictivo de la ciencia y consolidó la confianza en las leyes de la física de Newton.

Características de Neptuno, el octavo planeta del sistema solar

neptuno Neptuno fue descubierto gracias a cálculos matemáticos y no por la observación directa con telescopio.