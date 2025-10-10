Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Madryn: la gran final.

Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Madryn: la gran final.

El escenario del evento más esperado por el Lobo será el estadio de Platense, en Buenos Aires, donde el equipo mendocino buscará imponerse para poder aullar: "¡Soy de Primera!"

Gimnasia y Esgrima (3)-
Gimnasia y Esgrima va por la gloria frente a Deportivo Madryn.

Gimnasia y Esgrima va por la gloria frente a Deportivo Madryn.

Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Madryn: a qué hora es el partido y por dónde ver en la TV

  • Spabado 11 de octubre.
  • Hora: 17.
  • TV: TyC Sports.
  • Árbitro: Nicolás Ramírez.
  • Estadio: Ciudad de Vicente López.
  • Nota: Partido único. En caso de empate, hay suplementario y penales.

Probables formaciones de Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti: Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Matías Muñoz, Fermín Antonini o Ignacio Antonio, Nicolás Romano, Facundo Lencioni; Mario Galeano y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Deportivo Madryn:Yair Bonnín; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez y Diego Martínez, Ezequiel Montagna, Federico Recalde, Nicolás Maná y Diego CregoNazareno Solís y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Así serán los ingresos

Accesos cancha de Platense.
Los ingresos de Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Madryn.

Los ingresos de Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Madryn.

Gimnasia y Esgrima realizó una campaña brillante

Gimnasia y Esgrima fue el ganador de la Zona B con 63 puntos, en una campaña brillante. Tuvo a dos entrenadores a lo largo de los 34 partidos de la temporada: el ciclo lo arrancó con Ezequiel Medrán durante 22 encuentros, mientras que Ariel Broggi estuvo a cargo en las últimas 12 fechas.

Viene de ganarle 1 a 0 a Defensores de Belgrano en el estadio Víctor Legrotaglie, logró quedarse con el primer lugar y la chance de jugar la soñada final por el ascenso directo a la Primera División del fútbol argentino.

Así llega el rival

El equipo dirigido por Leandro Gracián se adjudicó el primer puesto de la Zona A. El equipo de la Patagonia alcanzó los 60 puntos y se adueñó de su grupo. Deportivo Madryn viene de caer como visitante por 1 a 0 frente a Colegiales.

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn

Se enfrentaron en siete oportunidades con cuatro triunfos de Gimnasia, tres victorias de Madryn y sin empates.

En la última vez que se vieron las caras el Lobo perdió 1 a 0 en el partido de vuelta de los cuartos de final en Puerto Madryn, con gol de Nicolás Ferreyra que hoy juega para el Blanquinegro.

Finalmente fue Gimnasia quien clasificó ya que en el Parque se había impuesto por 3 a 1, de esta manera clasificó a las semifinales.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas