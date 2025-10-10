Deportivo Madryn:Yair Bonnín; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez y Diego Martínez, Ezequiel Montagna, Federico Recalde, Nicolás Maná y Diego CregoNazareno Solís y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Así serán los ingresos

Accesos cancha de Platense. Los ingresos de Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Madryn.

Gimnasia y Esgrima realizó una campaña brillante

Gimnasia y Esgrima fue el ganador de la Zona B con 63 puntos, en una campaña brillante. Tuvo a dos entrenadores a lo largo de los 34 partidos de la temporada: el ciclo lo arrancó con Ezequiel Medrán durante 22 encuentros, mientras que Ariel Broggi estuvo a cargo en las últimas 12 fechas.

Viene de ganarle 1 a 0 a Defensores de Belgrano en el estadio Víctor Legrotaglie, logró quedarse con el primer lugar y la chance de jugar la soñada final por el ascenso directo a la Primera División del fútbol argentino.

Así llega el rival

El equipo dirigido por Leandro Gracián se adjudicó el primer puesto de la Zona A. El equipo de la Patagonia alcanzó los 60 puntos y se adueñó de su grupo. Deportivo Madryn viene de caer como visitante por 1 a 0 frente a Colegiales.

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn

Se enfrentaron en siete oportunidades con cuatro triunfos de Gimnasia, tres victorias de Madryn y sin empates.

En la última vez que se vieron las caras el Lobo perdió 1 a 0 en el partido de vuelta de los cuartos de final en Puerto Madryn, con gol de Nicolás Ferreyra que hoy juega para el Blanquinegro.

Finalmente fue Gimnasia quien clasificó ya que en el Parque se había impuesto por 3 a 1, de esta manera clasificó a las semifinales.