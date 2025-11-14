San José, histórico: el doble récord para el básquet de Mendoza

Chori Funes tuvo una soberbia actuación en el triunfo de San José ante GEPU. En tierras puntanas, el jugador mendocino la descoció con 37 puntos, los mencionados 12 triples más uno de libre. Así, marcó un hecho sin precedentes para el básquet local. El datazo de Salto Inicial (pioneros en el deporte con la información) trae al recuerdo a los dos que más habían encestado de esa distancia.

basquet (4) Rodrigo Funes marcó 12 triples. A los libros.

Hasta el momento, los jugadores que habían podido lograr esta cifra de once triples eran el ex base de Anzorena, hoy presidente del Club, Marcelo “Tuco” Martín, quien convirtió 11 triples ante Municipalidad de Junín el 6 de mayo del 2004. El base estadounidense del Atlético Club San Martín, Mitch Marmelstein, quien encestó 11 triples en la cancha de Petroleros YPF cuando el León se midió con Banco Mendoza el 8 de mayo en el Apertura 2022.