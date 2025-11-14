San José, histórico: el doble récord para el básquet de Mendoza

San José histórico. El conjunto Santo metió dos marcas por partida doble que ahora pasan a los libros del básquet de Mendoza. Por un lado, Rodrigo Funes logró la mayor cantidad de triples en un partido de Superliga masculina, por otro, Gabriela Herrera se convirtió en la jugadora más longeva en actuar en Liga Nacional femenina.
Chori Funes tuvo una soberbia actuación en el triunfo de San José ante GEPU. En tierras puntanas, el jugador mendocino la descoció con 37 puntos, los mencionados 12 triples más uno de libre. Así, marcó un hecho sin precedentes para el básquet local. El datazo de Salto Inicial (pioneros en el deporte con la información) trae al recuerdo a los dos que más habían encestado de esa distancia.
Hasta el momento, los jugadores que habían podido lograr esta cifra de once triples eran el ex base de Anzorena, hoy presidente del Club, Marcelo “Tuco” Martín, quien convirtió 11 triples ante Municipalidad de Junín el 6 de mayo del 2004. El base estadounidense del Atlético Club San Martín, Mitch Marmelstein, quien encestó 11 triples en la cancha de Petroleros YPF cuando el León se midió con Banco Mendoza el 8 de mayo en el Apertura 2022.
Pero esa no es la única marca: Gabriela Herrera batió un récord impensado al convertirse en la jugadora con más edad en firmar una planilla y disputar al menos un segundo en la máxima categoría del básquet femenino argentino. Con 42 años y 7 meses, se convirtió en la jugadora más longeva en haber disputado un partido de Liga Femenina luego de haber superado a la histórica Carolina Sánchez que poseía el récord con 42 años, 6 meses y 28 días.
