Un ex DT de Godoy Cruz habló sobre la permanencia del Tomba en Primera División

El ex entrenador recordó su paso por el Tomba y manifestó: "Nosotros trabajamos ahí y sabemos lo que representa Godoy Cruz. Tiene todo para estar bien".

"A veces trabaja mucho el inconsciente de las situaciones, las luces te dan en la cara y no podés ver más allá de eso tan brillante y lindo. Es una situación muy compleja, es difícil pasar por ese momento", remarcó.

Los números de Favio Orsi y Sergio Gómez en Godoy Cruz

La dupla técnica formada por Favio Orsi y Sergio Gómez, dirigió a Godoy Cruz en 36 partidos, sumando la Liga Profesional y la Copa Argentina. El saldo indica 12 victorias, 13 empates y 11 derrotas.

El propio Gómez habló con Ovación en aquel momento y admitió: "Me voy con la tranquilidad de que pudimos cumplir el objetivo de dejar a Godoy Cruz en Primera División. Todas las experiencias en el fútbol son lindas, hemos estado en varios clubes y dejamos todo por cada una de esas instituciones".