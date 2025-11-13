Un ex DT de Godoy Cruz habló sobre la permanencia del Tomba en Primera División

Favio Orsi y Sergio Gómez fueron los entrenadores de Platense campeón del Torneo Apertura, dirigieron a Godoy Cruz en el 2022 y uno de sus ellos se refirió a la situación situación que vive el Tomba, luchando por seguir en Primera.
Favio Orsi y Sergio Gómez fueron los entrenadores de Platense campeón del Torneo Apertura, dirigieron a Godoy Cruz en el 2022 y uno de sus ellos se refirió a la situación situación que vive el Tomba, luchando por seguir en Primera.
"Es triste lo que está pasando. Godoy Cruz tiene una de las instalaciones más lindas del fútbol argentino, pero hay muchos motivos por los que se puede llegar a esta situación", dijo Gómez en cuyo ciclo cumplió el objetivo de mantener a Godoy Cruz en la máxima categoría.
"Por ahí el estar en una Copa te lleva a descuidar otras cosas, aunque no quieras hacerlo. El inconsciente te lleva a eso", resaltó.
El ex entrenador recordó su paso por el Tomba y manifestó: "Nosotros trabajamos ahí y sabemos lo que representa Godoy Cruz. Tiene todo para estar bien".
"A veces trabaja mucho el inconsciente de las situaciones, las luces te dan en la cara y no podés ver más allá de eso tan brillante y lindo. Es una situación muy compleja, es difícil pasar por ese momento", remarcó.
La dupla técnica formada por Favio Orsi y Sergio Gómez, dirigió a Godoy Cruz en 36 partidos, sumando la Liga Profesional y la Copa Argentina. El saldo indica 12 victorias, 13 empates y 11 derrotas.
El propio Gómez habló con Ovación en aquel momento y admitió: "Me voy con la tranquilidad de que pudimos cumplir el objetivo de dejar a Godoy Cruz en Primera División. Todas las experiencias en el fútbol son lindas, hemos estado en varios clubes y dejamos todo por cada una de esas instituciones".