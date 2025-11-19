Independiente Rivadavia festeja la primera estrella nacional de Mendoza: todo lo que tenés que saber

En su escrito, la institución también explicó que tanto socios($10.000) como no socios ($30.000) podrán adquirir sus tickets a través de la plataforma de Global Fan (ex Access Fan). Además aseguraron que menores de cuatro años (inclusive), ingresarán sin cargo.

A la hora de detallar todos los datos a tener en cuentas por los simpatizantes, Independiente Rivadavia explicó:

El ingreso será por Av. Las Tipas

El evento será de 20 a 1.30

Presencia del plantel campeón de Copa Argentina

Sorteos durante toda la noche

Artista invitado: El Polaco

Socios $10.000 - No socios $30.000 (incluye una bebida)

Foodtrucks con propuestas gastronómicas

El evento se desarrollará dentro del campo de juego

"Blue Day": toda la indumentaria oficial, con descuentos increíbles solo por ese día

Independiente Rivadavia sorteará una medalla de campeón

Como si a la emoción de bordar la primera estrella a su escudo, y convertirse en el primer campeón del Oeste argentino, desde Independiente Rivadavia confirmaron un sorteo extra que no estaba en los papeles y enloqueció a sus hinchas.

Medalla Independiente Rivadavia La imagen que compartió Independiente Rivadavia en sus redes.

La institución realizó un posteo en el que anunció que alguno de los presentes contará con el privilegio de ser el dueño de una de las medallas de la final de la Copa Argentina. La misma que recibieron los jugadores en el estadio de Instituto de Córdoba.