Independiente Rivadavia festeja la primera estrella nacional de Mendoza: todo lo que tenés que saber

Independiente Rivadavia se coronó campeón de la Copa Argentina y, como lo amerita la situación, prepara un festejo a la altura de las circunstancias. La cita será este jueves, desde las 20, en el estadio Bautista Gargantini. Tanto socios como no socios podrán adquirir sus tickets a través de la plataforma de Global Fan (ex Access Fan).
Tal y como lo había anunciado Daniel Vila, presidente del club, en el partido ante Central Córdoba, los hinchas de la Lepra tendrán la posibilidad de celebrar junto a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes el logro obtenido.
"Aviso por si estabas dudando: Los momentos así… no se vuelven a repetir. Nos vemos mañana en la Catedral, para la Fiesta del Campeón", fue el mensaje que Independiente Rivadavia difundió a través de sus canales oficiales de comunicación.
En su escrito, la institución también explicó que tanto socios($10.000) como no socios ($30.000) podrán adquirir sus tickets a través de la plataforma de Global Fan (ex Access Fan). Además aseguraron que menores de cuatro años (inclusive), ingresarán sin cargo.
A la hora de detallar todos los datos a tener en cuentas por los simpatizantes, Independiente Rivadavia explicó:
El ingreso será por Av. Las Tipas
El evento será de 20 a 1.30
Presencia del plantel campeón de Copa Argentina
Sorteos durante toda la noche
Artista invitado: El Polaco
Socios $10.000 - No socios $30.000 (incluye una bebida)
Foodtrucks con propuestas gastronómicas
El evento se desarrollará dentro del campo de juego
"Blue Day": toda la indumentaria oficial, con descuentos increíbles solo por ese día
Independiente Rivadavia sorteará una medalla de campeón
Como si a la emoción de bordar la primera estrella a su escudo, y convertirse en el primer campeón del Oeste argentino, desde Independiente Rivadavia confirmaron un sorteo extra que no estaba en los papeles y enloqueció a sus hinchas.
La institución realizó un posteo en el que anunció que alguno de los presentes contará con el privilegio de ser el dueño de una de las medallas de la final de la Copa Argentina. La misma que recibieron los jugadores en el estadio de Instituto de Córdoba.