El Aconcagua abre una nueva temporada con multas de hasta $25 millones por maltrato a mulas de carga

Maltrato animal en el Parque Aconcagua (1).jpg Se diseñó un nuevo protocolo para el manejo de las cargas en el Aconcagua.

Una normativa más estricta: controles, trazabilidad y sanciones severas

La nueva resolución introduce exigencias técnicas sin precedentes y un esquema endurecido de control y fiscalización para empresas y arrieros que operan en Aconcagua.

Entre los puntos centrales se destacan:

Admisión y control sanitario obligatorio

Cada animal tendrá una única admisión por temporada, realizada exclusivamente por veterinarios oficiales.

Se exige chip de identificación, Libreta Sanitaria digital y un registro actualizado de salud, cargas, descansos y lesiones.

Todas las empresas deberán mantener una base de datos electrónica con información sanitaria, ingresos, egresos, controles veterinarios y sanciones. La autoridad podrá acceder en tiempo real.

Nuevo “Oficial de Cumplimiento”

Cada prestador deberá designar un veterinario responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa y será solidariamente responsable ante infracciones o delitos ambientales.

Condiciones mínimas y alimentación regulada

Se fijan estándares estrictos de espacio, agua, sombra, alimentación y revisiones. Habrá inspecciones periódicas y declaraciones juradas.

Prevención de lesiones y manejo de cargas

Se refuerzan los controles sobre herraduras, monturas, aparejos y límites de carga. Queda prohibido el uso de materiales o métodos que puedan causar daño.

Horarios definidos, descanso obligatorio y mayor vigilancia

La normativa detalla horarios precisos de ingreso por Horcones y Vacas, además de tiempos mínimos de descanso:

Horcones: ingresos entre las 6 y las 11 para Plaza de Mulas, y hasta las 14 para Confluencia.

Vacas: ingresos entre las 7 y las 14.