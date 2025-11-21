Inicio Sociedad Aconcagua
El Aconcagua abre una nueva temporada con multas de hasta $25 millones por maltrato a mulas de carga

El Ministerio de Energía y Ambiente endureció los controles, ante casos de maltrato animal investigados en 2024

Por UNO
Mulas cargando el equipo hacia Confluencia. 

Gerardo Morales

La nueva temporada del Parque Provincial Aconcagua llega con cambios históricos: por primera vez, quienes maltraten animales de carga podrán enfrentar sanciones de hasta 50.000 UF, equivalentes a $25.000.000, una de las multas más altas aplicadas en áreas naturales protegidas del país.

La medida surge después de una serie de denuncias de maltrato animal presentadas durante la temporada anterior y una posterior investigación de la Fiscalía Ambiental, que motivaron la actualización integral del Programa de Bienestar Animal.

El Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Áreas Protegidas (DAP), aprobó una normativa más estricta que regirá desde este verano. El objetivo: reforzar los controles y garantizar la protección de mulas y caballos utilizados en expediciones y servicios logísticos dentro del parque.

Maltrato animal en el Parque Aconcagua (1).jpg
Se diseñó un nuevo protocolo para el manejo de las cargas en el Aconcagua.

Una normativa más estricta: controles, trazabilidad y sanciones severas

La nueva resolución introduce exigencias técnicas sin precedentes y un esquema endurecido de control y fiscalización para empresas y arrieros que operan en Aconcagua.

Entre los puntos centrales se destacan:

  • Admisión y control sanitario obligatorio

Cada animal tendrá una única admisión por temporada, realizada exclusivamente por veterinarios oficiales.

Se exige chip de identificación, Libreta Sanitaria digital y un registro actualizado de salud, cargas, descansos y lesiones.

Todas las empresas deberán mantener una base de datos electrónica con información sanitaria, ingresos, egresos, controles veterinarios y sanciones. La autoridad podrá acceder en tiempo real.

  • Nuevo “Oficial de Cumplimiento”

Cada prestador deberá designar un veterinario responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa y será solidariamente responsable ante infracciones o delitos ambientales.

  • Condiciones mínimas y alimentación regulada

Se fijan estándares estrictos de espacio, agua, sombra, alimentación y revisiones. Habrá inspecciones periódicas y declaraciones juradas.

Prevención de lesiones y manejo de cargas

Se refuerzan los controles sobre herraduras, monturas, aparejos y límites de carga. Queda prohibido el uso de materiales o métodos que puedan causar daño.

  • Horarios definidos, descanso obligatorio y mayor vigilancia

La normativa detalla horarios precisos de ingreso por Horcones y Vacas, además de tiempos mínimos de descanso:

Horcones: ingresos entre las 6 y las 11 para Plaza de Mulas, y hasta las 14 para Confluencia.

Vacas: ingresos entre las 7 y las 14.

