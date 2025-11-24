El ganador del Telekino en Mendoza todavía no apareció para reclamar los $152 millones

Mendoza tiene un nuevo millonario del Telekino, cuyo billete ganador del sorteo Nº 2.403, realizado este domingo 23 de noviembre, se vendió en Godoy Cruz. El afortunado es poseedor de un premio en efectivo de $152.685.284 -de los cuales unos 105 millones le quedarán "de bolsillo"- más un viaje a Río de Janeiro. Pero hasta el mediodía de este lunes nadie había aparecido a reclamar nada y crecía el misterio sobre quién era el suertudo.
La subagencia “El Tucán”, ubicada en San Martín Sur y Tiburcio Benegas, fue el punto de venta del billete que puede cambiarle la vida al que lo compró (siempre que se presente, claro).
Alejandra, la dueña del local, expresó su emoción y sorpresa ante la noticia durante una entrevista con el periodista Matías Pascualetti, en el programa "No tenés cara", de Radio Nihuil.
La historia detrás del billete que ganó el Telekino en Mendoza
Alejandra compartió sus sensaciones: “Con mucha alegría, anoche vi el sorteo en directo y no lo podía creer”. Destacó la inusual coincidencia de los números: “Siempre nos faltan varios, o uno, o dos. Esta vez salieron los 15 que se necesitan para ganar (...). Es una posibilidad en seis millones”.
La propietaria de “El Tucán” se mostró ansiosa por conocer al ganador y lo instó a presentarse con su cupón.
Si se quitan los impuestos, el premio principal del Telekino incluye una suma en mano que supera los $105 millones, además del viaje a Río de Janeiro.
La expectativa ahora se centra en la identidad del afortunado y el momento en que se presentará a reclamar el premio. Es posible que se haya demorado debido al feriado de este lunes. También podría pasar que nunca revise su billete y pierda la plata; o que se esté manejando con cautela extrema por cuestiones de seguridad.
Como sea, Alejandra sigue esperando que el ganador del Telekino se acerque para celebrar.