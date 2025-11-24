El ganador del Telekino en Mendoza todavía no apareció para reclamar los $152 millones

Alejandra subagencia el tucán godoy cruz Alejandra, de la subagencia "El Tucán", calculó que la posibilidad de ganar el Telekino es de 1 en 6 millones. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

La historia detrás del billete que ganó el Telekino en Mendoza

Alejandra compartió sus sensaciones: “Con mucha alegría, anoche vi el sorteo en directo y no lo podía creer”. Destacó la inusual coincidencia de los números: “Siempre nos faltan varios, o uno, o dos. Esta vez salieron los 15 que se necesitan para ganar (...). Es una posibilidad en seis millones”.

La propietaria de “El Tucán” se mostró ansiosa por conocer al ganador y lo instó a presentarse con su cupón.

pesos argentinos.webp El dinero espera en el banco ¿Irá alguien a reclamarlo?

Si se quitan los impuestos, el premio principal del Telekino incluye una suma en mano que supera los $105 millones, además del viaje a Río de Janeiro.

La expectativa ahora se centra en la identidad del afortunado y el momento en que se presentará a reclamar el premio. Es posible que se haya demorado debido al feriado de este lunes. También podría pasar que nunca revise su billete y pierda la plata; o que se esté manejando con cautela extrema por cuestiones de seguridad.

Como sea, Alejandra sigue esperando que el ganador del Telekino se acerque para celebrar.