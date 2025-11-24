La mega construcción en Egipto que evita inundaciones: mide más de 100 metros de altura

La primera parte de la obra, que hoy se conoce como la Baja Presa de Asuán, fue construida entre 1899 y 1902, durante el mandato británico en Egipto. Si bien esta cumplía con la función de regular las crecidas del Nilo, lo cierto es que pronto aparecieron una serie de errores que obligaron a retocarla.

Cuando Gamal Abdel Nasser asumió la presidencia de Egipto en 1954, una de sus prioridades fue modernizar las infraestructuras del país, incluyendo la malograda presa de Asuán. Dándola por insuficiente, se decantó por la construcción de una presa completamente nueva en un punto más alto del río.

Con mayor capacidad de retención, esta nueva construcción también iba a funcionar como embalse, dando lugar a uno de los lagos artificiales más grandes del mundo: el lago Nasser. De esta manera, también se aprovechó para generar energía hidroeléctrica, destinada a abastecer la industria y la creciente población urbana de Egipto.

egipto, construccion La construcción de esta obra fue dividida en dos partes.

La llamada Alta Presa o Gran Presa de Asuán tardó cerca de 11 años en construirse y se inauguró en 1971; Nasser, que había muerto en septiembre del año anterior, no llegó a asistir a la culminación de su gran proyecto.

La ayuda de la Unión Soviética

Una obra de tal envergadura era inasumible para el gobierno egipcio, que tuvo que pedir ayuda a la Unión Soviética. Esta acabó financiando alrededor de un tercio del coste total, además de proporcionar maquinaria, ingenieros y constructores para llevar a cabo la construcción.

Inicialmente, Estados Unidos, el Reino Unido y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento habían planeado financiar la construcción en Egipto. Sin embargo, retiraron su apoyo en 1956 debido a tensiones políticas.

La URSS concedió préstamos sustanciales, incluyendo un primer préstamo de 100 millones de dólares en 1958 y uno adicional de 225 millones en 1960 para completar la construcción y las instalaciones de generación de energía.