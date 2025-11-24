En el antiguo Egipto, el río Nilo era definido como un regalo de los dioses, aunque lo cierto es que era bastante caprichoso. Las crecidas del mismo, que terminaban definiendo la agricultura del lugar, podían ser escasas o extremadamente abundantes, provocando grandes inundaciones. Para evitar esto, se puso en marcha una mega construcción.
La mega construcción en Egipto que evita inundaciones: mide más de 100 metros de altura
Además de controlar las inundaciones, esta construcción también abastece de electricidad a la población en Egipto. Los detalles, en la nota
Esta gran obra, considerada como una de las mejores ingenierías en el siglo XX, no solo puede cumplir con este propósito, sino que también abastece de electricidad a gran parte de la población en Egipto.
Presa de Asuán, una construcción famosa
La presa de Asuán es una monumental presa de roca en el río Nilo, en Egipto, construida para controlar las inundaciones y sequías del río, y generar electricidad. Las características principales de esta construcción incluyen una altura de 111 metros, una longitud de 3,6 kilómetros, una base de 980 metros y un volumen de 43 millones de metros cúbicos de materiales.
La primera parte de la obra, que hoy se conoce como la Baja Presa de Asuán, fue construida entre 1899 y 1902, durante el mandato británico en Egipto. Si bien esta cumplía con la función de regular las crecidas del Nilo, lo cierto es que pronto aparecieron una serie de errores que obligaron a retocarla.
Cuando Gamal Abdel Nasser asumió la presidencia de Egipto en 1954, una de sus prioridades fue modernizar las infraestructuras del país, incluyendo la malograda presa de Asuán. Dándola por insuficiente, se decantó por la construcción de una presa completamente nueva en un punto más alto del río.
Con mayor capacidad de retención, esta nueva construcción también iba a funcionar como embalse, dando lugar a uno de los lagos artificiales más grandes del mundo: el lago Nasser. De esta manera, también se aprovechó para generar energía hidroeléctrica, destinada a abastecer la industria y la creciente población urbana de Egipto.
La llamada Alta Presa o Gran Presa de Asuán tardó cerca de 11 años en construirse y se inauguró en 1971; Nasser, que había muerto en septiembre del año anterior, no llegó a asistir a la culminación de su gran proyecto.
La ayuda de la Unión Soviética
Una obra de tal envergadura era inasumible para el gobierno egipcio, que tuvo que pedir ayuda a la Unión Soviética. Esta acabó financiando alrededor de un tercio del coste total, además de proporcionar maquinaria, ingenieros y constructores para llevar a cabo la construcción.
Inicialmente, Estados Unidos, el Reino Unido y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento habían planeado financiar la construcción en Egipto. Sin embargo, retiraron su apoyo en 1956 debido a tensiones políticas.
La URSS concedió préstamos sustanciales, incluyendo un primer préstamo de 100 millones de dólares en 1958 y uno adicional de 225 millones en 1960 para completar la construcción y las instalaciones de generación de energía.