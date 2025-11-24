Pep Guardiola le pegó duramente al representante de Echeverri

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, pegó duramente. El español criticó con dureza al representante del delantero argentino Claudio Echeverri, Enzo Montepaone por la falta de minutos del ex River en el Bayer Leverkusen alemán.
El futbolista de 19 años llegó al Manchester City en enero de este año tras finalizar su vínculo con River. Con el entrenador Guardiola, el ex del Millonario tan solo disputó tres partidos en el semestre. Uno de ellos fue el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial de Clubes, donde jugó solo 45 minutos, marcó un gol y se retiró lesionado.
Teniendo en cuenta la poca continuidad en Inglaterra, el delantero chaqueño fue cedido al Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana donde su presente no mejoró y solo disputo 8 encuentros de 16 posibles. Esta situación, y los guiños del delantero a River, hicieron que en el Manchester City planee repescarlo a mitad de préstamo.
El entrenador Guardiola opinó sobre el mal momento de Echaveri al decir: "Tenemos un aprecio increíble, aprecio a él como futbolista, y lo que pasó en Leverkusen hay que preguntárselo, no hablé con él. Estoy seguro de que su agente lo sabe todo mejor que nadie".
“¿Si lo vamos a traer de vuelta? Es una pregunta para su hermoso agente”, dijo el español cargando contra Montepaone, el representante de Echeverri que presionó para sacarlo de River con un puñado de partidos en primera y tuvo el mismo accionar en Inglaterra para que salga cedido.