Pep Guardiola le pegó duramente al representante de Echeverri

El futbolista de 19 años llegó al Manchester City en enero de este año tras finalizar su vínculo con River. Con el entrenador Guardiola, el ex del Millonario tan solo disputó tres partidos en el semestre. Uno de ellos fue el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos en el Mundial de Clubes, donde jugó solo 45 minutos, marcó un gol y se retiró lesionado.

echeverri-bayer-leverkusen-1 Echeverri casi ni juega en el Leverkusen.

Teniendo en cuenta la poca continuidad en Inglaterra, el delantero chaqueño fue cedido al Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana donde su presente no mejoró y solo disputo 8 encuentros de 16 posibles. Esta situación, y los guiños del delantero a River, hicieron que en el Manchester City planee repescarlo a mitad de préstamo.