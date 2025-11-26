Inicio Sociedad Nombre
Es fuerte como un árbol, pero nadie elige este nombre desde 1986

Se trata de un nombre inventado por los padres de una persona que fue la única que lo llevó en Argentina. Nadie más lo usó desde hace casi 40 años.

Por UNO
Se sabe, elegir el nombre de un recién nacido en Argentina implica que los padres tienen menos restricciones que en otras épocas. Sin embargo hay todavía algunos límites legales para proteger al niño de burlas o perjuicios. Así y todo existe un nombre inventado por los padres de una persona en los años '80 para su hijo y que nadie más llevó.

La ley prohíbe expresamente los nombres “extravagantes”. Por eso, cuando algunas personas intentan bautizar a un bebé de forma rara o insólita, se les puede negar esa posibilidad. Hubo varios casos de nombres que fueron rechazados, como por ejemplo Lucifer, Esteban Quito, Bombonera u Osama Bin Laden.

Como la creatividad de los padres parece no tener límites, es imposible realizar una lista de nombres prohibidos, por eso queda a criterio del oficial del Registro Civil. Esto permitió que en varias oportunidades se eligieran palabras comunes para llamar a los nuevos integrantes de la familia.

Elegir el nombre de un bebé es una enorme responsabilidad.

Ejemplos de nombres inusuales en Argentina

Hay muchos casos en los que, aunque el nombre era raro y extravagante, no era ofensivo, por lo que se les permitó anotar al recién nacido de esa forma. Son formas poco comunes, inspiradas en objetos, lugares o conceptos. Entre ellos están Mariposa, Thor, Júpiter, Oasis, Lobo, Menta, Nube, Oro, Venecia, Love, Fe, Galaxia, Toro o Kennedy.

El raro nombre que sólo una persona lleva en Argentina

Otro nombre insólito, que fue usado solamente una vez en nuestro país, es Roble. Según datos del RENAPER, un niño fue inscripto así en 1986, y nadie más lo volvió a usar.

Otros nombres similares, relacionados con árboles, son “Olmo”, “Cedro”, “Alerce” o “Sauce”. Casi siempre tienen que ver con el lugar donde fue concebida la criatura, o se eligen por su simbolismo.

Roble, un nombre rarísimo que solamente una persona usó.

Significado del nombre Roble

Por su origen, basado directamente de la palabra en español para designar a un árbol en particular, se toma el vocablo latino de donde proviene esa denominación: robur / robur-is. Significa fuerza, solidez, robustez, vigor, estabilidad, y protección.

