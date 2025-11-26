Es fuerte como un árbol, pero nadie elige este nombre desde 1986

Nombre bebé Argentina Elegir el nombre de un bebé es una enorme responsabilidad.

Ejemplos de nombres inusuales en Argentina

Hay muchos casos en los que, aunque el nombre era raro y extravagante, no era ofensivo, por lo que se les permitó anotar al recién nacido de esa forma. Son formas poco comunes, inspiradas en objetos, lugares o conceptos. Entre ellos están Mariposa, Thor, Júpiter, Oasis, Lobo, Menta, Nube, Oro, Venecia, Love, Fe, Galaxia, Toro o Kennedy.

El raro nombre que sólo una persona lleva en Argentina

Otro nombre insólito, que fue usado solamente una vez en nuestro país, es Roble. Según datos del RENAPER, un niño fue inscripto así en 1986, y nadie más lo volvió a usar.

Otros nombres similares, relacionados con árboles, son “Olmo”, “Cedro”, “Alerce” o “Sauce”. Casi siempre tienen que ver con el lugar donde fue concebida la criatura, o se eligen por su simbolismo.

Civil niños nombre Roble, un nombre rarísimo que solamente una persona usó. Foto gentileza tn.com.ar

Significado del nombre Roble

Por su origen, basado directamente de la palabra en español para designar a un árbol en particular, se toma el vocablo latino de donde proviene esa denominación: robur / robur-is. Significa fuerza, solidez, robustez, vigor, estabilidad, y protección.