Santiago Brito, presidente de APA, en el Mendoza Padel Trophy: "El año fue muy bueno y el que viene promete ser mucho mejor"

brito 1 Gentileza Padelgrafia

El máximo dirigente del pádel nacional destacó la importancia del evento y antes de reunirse con el presidente de la AMJP, Marcelo Daud, resaltó: “La verdad que es importantísimo un evento como este. El pádel está muy acostumbrado a galardonar a los profesionales, a los top del mundo, y me parece bárbaro que también haya reconocimientos para el amateurismo que también representa al pádel argentino: ahora mismo se está jugando el Panamericano de Veteranos en Asunción. Acá se premia al de séptima, al de sexta, al de quinta, al de octava… y eso es muy grato. La gente que hace estos eventos merece todo el reconocimiento. El Mendoza Padel Trophy tiene mucho potencial; este tipo de cosas son las que prosperan y estoy seguro de que les va a ir muy bien”.

Sobre el balance 2025, Brito no ocultó su satisfacción: “El 2025 fue muy bueno, con gratas sorpresas. En menores tuvimos etapas de no menos de 300 parejas por fecha, algo que habla del nivel que se está jugando en todo el país y que nos da una luz de esperanza para acercarnos a los niveles europeos. Más allá del segundo puesto en varones y tercero en mujeres en el Mundial, el semillero sigue cumpliendo. Y en amateur, el Nacional en Tucumán volvió después de más de diez años y fue espectacular; en Córdoba superamos las 400 parejas. El año fue muy bueno y el que viene promete ser mucho mejor”.