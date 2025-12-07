Santiago Brito, presidente de APA, en el Mendoza Padel Trophy: "El año fue muy bueno y el que viene promete ser mucho mejor"

Invitado especial al Mendoza Padel Trophy que realizó en el Auditorio Angel Bustelo, el presidente de la Asociación de Pádel Argentino (APA), Santiago Brito, dialogó con Ovación y se mostró visiblemente entusiasmado por la organización del evento.
El máximo dirigente del pádel nacional destacó la importancia del evento y antes de reunirse con el presidente de la AMJP, Marcelo Daud, resaltó: “La verdad que es importantísimo un evento como este. El pádel está muy acostumbrado a galardonar a los profesionales, a los top del mundo, y me parece bárbaro que también haya reconocimientos para el amateurismo que también representa al pádel argentino: ahora mismo se está jugando el Panamericano de Veteranos en Asunción. Acá se premia al de séptima, al de sexta, al de quinta, al de octava… y eso es muy grato. La gente que hace estos eventos merece todo el reconocimiento. El Mendoza Padel Trophy tiene mucho potencial; este tipo de cosas son las que prosperan y estoy seguro de que les va a ir muy bien”.
Sobre el balance 2025, Brito no ocultó su satisfacción: “El 2025 fue muy bueno, con gratas sorpresas. En menores tuvimos etapas de no menos de 300 parejas por fecha, algo que habla del nivel que se está jugando en todo el país y que nos da una luz de esperanza para acercarnos a los niveles europeos. Más allá del segundo puesto en varones y tercero en mujeres en el Mundial, el semillero sigue cumpliendo. Y en amateur, el Nacional en Tucumán volvió después de más de diez años y fue espectacular; en Córdoba superamos las 400 parejas. El año fue muy bueno y el que viene promete ser mucho mejor”.
“Seguimos generando compromiso con sponsors”, explicó Brito cuando le preguntaron hacia dónde va la APA. “Hay muchas empresas que tienen intención de apoyar al pádel pero no saben dónde arrancar. Ahí tenemos un rol clave: unirlos y traerlos para que apuesten en serio. En menores vamos a aumentar la cantidad de torneos y vamos a competir todo el año, no solo los primeros seis meses como antes. Queremos que ser campeón argentino en su categoría tenga mucha más trascendencia”.
Respecto a la fecha del Premier Padel Argentina 2026, confirmó: “Se va a adelantar un par de semanas por el clima. La idea es repetir en Buenos Aires; Parque Roca está en obras, que fue la única condición que pusimos para renovar. Seguramente llegue”. Y agregó una buena noticia para Mendoza: “Acá en San Martín hicieron hace poco un FIP muy bueno. Tienen ganas de repetirlo y nosotros vamos a colaborar: les vamos a dar una wildcard para el cuadro principal del Premier, así potenciamos ese torneo”.
Respecto de la chance de tener dos fechas de Premier Padel en Argentina, respondió: “Siempre lo pongo arriba de la mesa cuando hablo con la gente de FIP y Premier Padel”, respondió Brito. “Hoy una sola fecha ya es muy costosa, y la verdad hoy es un poco tirarse a la pileta si no hay alguien que te garantice invertir, pero bueno, si generamos el compromiso con los privados para que lo hagan, o con alguna provincia, tranquilamente se pueden hacer dos fechas".