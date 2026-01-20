Son varios los jugadores del combinado nacional que tocaron el cielo con las manos en la edición de Qatar 2022 y corren con cierta ventaja por haber pertenecido a gran parte del proceso del entrenador nacido en Pujato, no obstante algunos de ellos perdieron terreno en el último tiempo por contar con pocos minutos en sus respectivos equipos.
Ganó el Mundial con la Selección argentina y volverá a España con un sueño: estar en la lista de Scaloni
Guido Rodríguez es uno de los jugadores que fueron una constante en las convocatorias de Scaloni al punto que ganó dos Copa América, el Mundial Qatar 2022 y la Finalíssima; sin embargo, en el último tiempo dejó de estar en el radar de la Selección argentina.
Esto se debe a que en agosto de 2024 terminó su vínculo con el Real Betis (donde fue campeón de la Copa del Rey en 2022 como titular) y llegó a la Premier League para sumarse a las filas del West Ham United. Pero su paso por la mejor liga del mundo no fue bueno, no consiguió la titularidad y sus ingresos fueron esporádicos y desde el banco de suplentes.
Fue así que en un año y medio solo disputó 1457 minutos repartidos en 32 partidos; estadísticas muy bajas para un jugador que aspira a ser nuevamente mundialista.
Es por eso que decidió un giro en el timón y desde el club inglés se mostraron de acuerdo con el jugador: de acuerdo a DAZN el mediocampista argentino pasaría al Valencia en un préstamo por seis meses, los necesarios para volver a la titularidad, recuperar su nivel, mostrar su valía y volver a ser considerado por Lionel Scaloni a 147 días del Mundial.
El Valencia no está pasando su mejor momento deportivo ya que se encuentra al borde del descenso al obtener solo 20 puntos en 20 partidos, de esta manera se ubica en el puesto 17 y a un punto de perder la categoría.
La última vez que fue convocado en la Selección argentina fue en septiembre de 2024 para los partidos correspondientes a las Eliminatorias contra Chile en el Estadio Monumental y Colombia en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, pero no sumó minutos.