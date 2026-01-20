Millonarios de Dubái y su plan fallido de US$12.000 millones para crear 300 islas y fortalecer su imperio

La visión era clara, ofrecer a millonarios y desarrolladores internacionales la posibilidad de adquirir parcelas para construir viviendas, hoteles y complejos turísticos, diversificando así la economía de los Emiratos Árabes Unidos más allá del petróleo. Cada isla fue moldeada a partir de arena extraída del Golfo Pérsico y protegida por enormes rompeolas diseñados para minimizar la erosión, y el conjunto del archipiélago cubre un área de varios kilómetros frente a las costas de Dubái.

Isla Dubai (1)

¿Por qué este proyecto nunca logró concretarse?

Aunque el proyecto de “The World Islands” fue concebido para ser una joya del desarrollo inmobiliario global, con el paso del tiempo se transformó más en un recordatorio de los límites del optimismo económico sin bases sólidas. Hoy, esas islas vacías son un paisaje silencioso que contrasta con otras construcciones exitosas de Dubái, como Palm Jumeirah, otro conjunto de islas artificiales que sí logró consolidar un desarrollo urbano con miles de residentes y turistas.

A pesar de la enorme inversión inicial y cierto interés comercial, más del 60 % de las parcelas llegaron a venderse. El ambicioso plan no prosperó como estaba previsto por varias razones: