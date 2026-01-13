Autos voladores, más cerca de su despegue comercial

La demostración no fue solo una exhibición tecnológica, sino también un compromiso comercial preciso.

En el evento, la empresa con sede en Guangzhou, provincia de Guangdong, firmó acuerdos de preventa por 600 unidades del Land Aircraft Carrier con clientes de Oriente Medio.

A 2 millones de yuanes (u$s 281.200) por unidad, el valor total del contrato superó los 1.200 millones de yuanes, estableciendo un récord como el mayor pedido en el exterior de autos voladores chinos.

China impulsa una nueva era del auto aéreo

XPeng Aeroht ha sido durante años un actor clave en el sector de autos voladores. Fundada en 2020, es la empresa de autos voladores más grande de Asia, especializada en la investigación, desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL, por sus siglas en inglés).

El Land Aircraft Carrier, el modelo adquirido en la preventa, está compuesto por un vehículo terrestre de seis ruedas, conocido como “nave nodriza”, y una aeronave eléctrica desmontable de despegue y aterrizaje vertical.

La aeronave eVTOL ofrece modos de vuelo automático y manual. Su modo automático permite una planificación inteligente de rutas, así como despegues y aterrizajes con un solo toque.

Con unos 5,5 metros de largo, el vehículo puede circular por vías públicas con una licencia estándar y aparcarse en espacios comunes.

El módulo de vuelo transporta a dos pasajeros, con un alcance máximo de 130 kilómetros y una velocidad tope de 120 km/h, lo que lo hace adecuado para traslados de corta distancia y uso turístico.

A la fecha, los pedidos globales del modelo han superado las 7.000 unidades, lo que demuestra un fuerte reconocimiento del mercado.

Dubái como vitrina global para la innovación china

El exitoso vuelo del Land Aircraft Carrier refleja el rápido desarrollo de la economía china de baja altitud, que abarca dirigibles tripulados, “buses aéreos” urbanos, logística rápida con drones y drones de emergencia resistentes a tormentas.

Este rápido crecimiento está estrechamente vinculado al respaldo de políticas nacionales. En su Informe sobre la Labor del Gobierno 2025, China señaló que quería “promover el desarrollo seguro y saludable de industrias emergentes como la aeroespacial comercial y la economía de baja altitud”.

Esto marca el segundo año consecutivo en que la economía de baja altitud se incluye en el informe, lo que refleja una mejora continua en el apoyo político.

Analistas afirman que la economía china de baja altitud se caracteriza por un modelo de desarrollo coordinado basado en “diseño de alto nivel más práctica local”.

Las estadísticas muestran que, hasta septiembre de este año, se habían implementado más de 50 políticas relacionadas con la economía de baja altitud en todo el país, abarcando infraestructura, desarrollo de escenarios y regulación de seguridad.

De ellas, alrededor del 44% fueron emitidas por gobiernos provinciales, acelerando las aplicaciones en turismo de baja altitud, logística y rescate de emergencia.