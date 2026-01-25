El nuevo Independiente Rivadavia: jerarquía y variantes para Alfredo Berti

Con la salida de Ezequiel Centurión, el buzo de arquero quedó vacante. Llegaron Macagno y Gómez Riga pero el pibe de la casa es por el que apostó Alfredo Berti en el arranque. Si bien restan 2 días para el cierre del mercado de pases y la CD busca un refuerzo en el puesto, el juvenil quiere quedarse con los guantes titulares.
Opciones en defensa
La última línea mantuvo a sus nombres de peso y sumó más variantes. Osella y Elordi arrancaron por las bandas pero volvió Luciano Gómez, fetiche del DT, que puede jugar por ambos costados. En la zaga, Villalba, Costa y Studer le dan tranquilidad a Alfredo Berti. Por si fuese poco, llegó Cena como refuerzo para pelear por un lugar en la cueva.
La mitad de la cancha, reforzada
En una zona clave, Independiente Rivadavia incorporó en cantidad: llegaron Florentín, Ríos, Crego, Moreyra, Vázquez y Atencio. Ellos se suman a Bottari, el dueño de la mitad de cancha. Es cierto que también hubo sangría con las salidas de Cardillo y Amarfil pero la zona parece estar cubierta.
Sebastián Villa, la frutilla del postre
En ataque, Independiente Rivadavia mantuvo a Matías Fernández y Alex Arce, que arrancaron en gran nivel pero el salto de calidad es la posible vuelta de Sebastián Villa. Si el colombiano no recibe una propuesta fuerte e importante, será un refuerzo interno que Alfredo Berti celebra con brazos abiertos.
En cuanto a refuerzos, Bautista Dadín llegó de River Plate para darle otra opción al entrenador, aunque también están Victorio Ramis y el juvenil Lucho Sábato.