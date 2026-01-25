Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Primera División

El nuevo Independiente Rivadavia: jerarquía y variantes para Alfredo Berti

Independiente Rivadavia se reforzó bien, mantuvo la base y puede tener el salto de calidad en Sebastián Villa. Permitido soñar

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Alfredo Berti aplaude el mercado de pases de Independiente Rivadavia.

Alfredo Berti aplaude el mercado de pases de Independiente Rivadavia.

Fabián Salamone / Diario UNO

Dos partidos jugados, dos ganados. Independiente Rivadavia arrancó con el pie derecho la temporada, con clasificación en Copa Argentina y estreno triunfal en el Torneo Apertura. Alfredo Berti termina de moldear su plantel 2026, que tiene opciones varias y variantes en todas las líneas.

Bolcato, la sorpresa que sigue ganando terreno

Con la salida de Ezequiel Centurión, el buzo de arquero quedó vacante. Llegaron Macagno y Gómez Riga pero el pibe de la casa es por el que apostó Alfredo Berti en el arranque. Si bien restan 2 días para el cierre del mercado de pases y la CD busca un refuerzo en el puesto, el juvenil quiere quedarse con los guantes titulares.

Nicolás Bolcato
Bolcato quiere el 1 de Independiente Rivadavia.

Bolcato quiere el 1 de Independiente Rivadavia.

Opciones en defensa

La última línea mantuvo a sus nombres de peso y sumó más variantes. Osella y Elordi arrancaron por las bandas pero volvió Luciano Gómez, fetiche del DT, que puede jugar por ambos costados. En la zaga, Villalba, Costa y Studer le dan tranquilidad a Alfredo Berti. Por si fuese poco, llegó Cena como refuerzo para pelear por un lugar en la cueva.

luciano-gomez-independiente-1
Luciano G&oacute;mez volvi&oacute; y es soluci&oacute;n porque puede jugar por ambos laterales.

Luciano Gómez volvió y es solución porque puede jugar por ambos laterales.

La mitad de la cancha, reforzada

En una zona clave, Independiente Rivadavia incorporó en cantidad: llegaron Florentín, Ríos, Crego, Moreyra, Vázquez y Atencio. Ellos se suman a Bottari, el dueño de la mitad de cancha. Es cierto que también hubo sangría con las salidas de Cardillo y Amarfil pero la zona parece estar cubierta.

tomás bottari lepra
Bottari, intocable.

Bottari, intocable.

Sebastián Villa, la frutilla del postre

villa 5
Sebasti&aacute;n Villa regres&oacute; y define su futuro en las pr&oacute;ximas horas.

Sebastián Villa regresó y define su futuro en las próximas horas.

En ataque, Independiente Rivadavia mantuvo a Matías Fernández y Alex Arce, que arrancaron en gran nivel pero el salto de calidad es la posible vuelta de Sebastián Villa. Si el colombiano no recibe una propuesta fuerte e importante, será un refuerzo interno que Alfredo Berti celebra con brazos abiertos.

En cuanto a refuerzos, Bautista Dadín llegó de River Plate para darle otra opción al entrenador, aunque también están Victorio Ramis y el juvenil Lucho Sábato.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas