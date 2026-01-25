El nuevo Independiente Rivadavia: jerarquía y variantes para Alfredo Berti

Bolcato, la sorpresa que sigue ganando terreno

Con la salida de Ezequiel Centurión, el buzo de arquero quedó vacante. Llegaron Macagno y Gómez Riga pero el pibe de la casa es por el que apostó Alfredo Berti en el arranque. Si bien restan 2 días para el cierre del mercado de pases y la CD busca un refuerzo en el puesto, el juvenil quiere quedarse con los guantes titulares.

Nicolás Bolcato Bolcato quiere el 1 de Independiente Rivadavia.

Opciones en defensa

La última línea mantuvo a sus nombres de peso y sumó más variantes. Osella y Elordi arrancaron por las bandas pero volvió Luciano Gómez, fetiche del DT, que puede jugar por ambos costados. En la zaga, Villalba, Costa y Studer le dan tranquilidad a Alfredo Berti. Por si fuese poco, llegó Cena como refuerzo para pelear por un lugar en la cueva.