Independiente Rivadavia sumó otro refuerzo antes de una exigente seguidilla de partidos

Independiente Rivadavia ganó sus dos primeros partidos oficiales de la temporada y sumó otro refuerzo antes de una exigente seguidilla de partidos por el Torneo Apertura 2026.
Tras la tormenta que desnaturalizó el encuentro del viernes ante Atlético Tucumán, el calendario no da respiro y La Lepra ya prepara el viaje de este lunes a Buenos Aires para visitar el martes 27 a las 20 a Huracán, en Parque Patricios.
Antes de lo que será un exigente calendario durante los meses de febrero y marzo los azules anunciaron oficialmente la llegada de otro refuerzo que se ha sumado al plantel que dirige Alfredo Berti y se trata de Alessandro Riep.
El delantero o extremo de 22 años llega desde Audax Italiano de Chile y firmó un contrato a préstamo por un año, con opción de compra.
Riep nació en Chile cuando su padre Rodrigo (actualmente es representante de jugadores) jugaba en ese país, estuvo en Academia Chacras, pasó por Gimnasia y Esgrima y en su último club disputó 66 partidos y marcó 5 goles.
Jugará 11 partidos en 55 días.