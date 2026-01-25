Independiente Rivadavia sumó otro refuerzo antes de una exigente seguidilla de partidos

Tras la tormenta que desnaturalizó el encuentro del viernes ante Atlético Tucumán, el calendario no da respiro y La Lepra ya prepara el viaje de este lunes a Buenos Aires para visitar el martes 27 a las 20 a Huracán, en Parque Patricios.

Antes de lo que será un exigente calendario durante los meses de febrero y marzo los azules anunciaron oficialmente la llegada de otro refuerzo que se ha sumado al plantel que dirige Alfredo Berti y se trata de Alessandro Riep.