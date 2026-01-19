Inicio Ovación Fútbol Estudiantes
Copa Argentina

Estudiantes fue contundente ante Ituzaingó y avanzó en la Copa Argentina

Estudiantes empezó el 2026 con una clara victoria frente a Ituzaingó por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Por UNO
Estudiantes empezó bien el año.

Estudiantes empezó bien el año.

Estudiantes, último campeón del fútbol argentino, empezó el 2026 con una clara victoria frente a Ituzaingó por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Ezequiel Gayoso, en contra, Alexis Castro, Facundo Farías y Guido Carrillo marcaron los goles para el triunfo 4 a 0 del Pincha, en cancha de Banfield.

estudiantes 2

El flamante ganador del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones 2025 avanzó a los 16avos de final donde se medirá con el ganador del cruce entre Rosario Central y Sportivo Belgrano de San Francisco.

Pero antes, el viernes 23 a las 20, será el debut en el Torneo Apertura 2026 enfrentando como visitante a Independiente de Avellaneda.

Los 32avos de final de la Copa Argentina 2026

Ya jugaron

  • Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
  • Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1
  • Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0

Miércoles 21 de enero

  • Argentinos Jrs. - F.C. Midland, a las 21.15 horas en Lanús (TV)

Miércoles 04 de febrero

  • Platense - Argentino (Monte Maíz), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Talleres (Cba.) - Arg. de Merlo, en horario y estadio a confirmar (TV)

Jueves 05 de febrero

  • Dep. Riestra - Deportivo Maipú, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Barracas Ctral. - Temperley, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 11 de febrero

  • Ctral. Córdoba (S.E.) - G. y Esgrima (Jujuy), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Rosario Ctral. - Sp. Belgrano (S. Fco.), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 17 de febrero

  • Aldosivi (M.D.P.) - San Miguel, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Tigre - Claypole, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • River - Cdad. de Bolívar, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 24 de febrero

  • Boca - Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de febrero

  • San Martín (S. Juan) - Dep. Madryn, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Godoy Cruz - Dep. Morón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 20 de marzo

  • San Lorenzo de A. - Dep. Rincón, en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 25 de marzo

  • Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • At. Tucumán - Sp. Barracas, en horario y estadio a confirmar (TV)

Viernes 27 de marzo

  • Belgrano (Cba.) - At. de Rafaela, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Independiente - Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar (TV)

Sábado 28 de marzo

  • Racing Club - San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar (TV)

Domingo 29 de marzo

  • Newell´s O. Boys - Acassuso, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Huracán - Olimpo (B. Blanca), en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 31 de marzo

  • Unión - Agropecuario Arg., en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 01 de abril

  • Instituto A.C. Cba. - Atlanta, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Def. y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar (TV)

Martes 07 de abril

  • Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Vélez Sarsfield - Dep. Armenio, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • Gimnasia y Esgrima - G. y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar (TV)

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar (TV)
  • G. y Esgrima L.P. - Camioneros, en horario y estadio a confirmar (TV)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas