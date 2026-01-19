Estudiantes fue contundente ante Ituzaingó y avanzó en la Copa Argentina

Estudiantes, último campeón del fútbol argentino, empezó el 2026 con una clara victoria frente a Ituzaingó por los 32avos de final de la Copa Argentina.
Ezequiel Gayoso, en contra, Alexis Castro, Facundo Farías y Guido Carrillo marcaron los goles para el triunfo 4 a 0 del Pincha, en cancha de Banfield.
El flamante ganador del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones 2025 avanzó a los 16avos de final donde se medirá con el ganador del cruce entre Rosario Central y Sportivo Belgrano de San Francisco.
Pero antes, el viernes 23 a las 20, será el debut en el Torneo Apertura 2026 enfrentando como visitante a Independiente de Avellaneda.
