Caso Loan: dieron a conocer una imagen de cómo se vería hoy su rostro

Desde la Policía Federal explicaron que disponer de un amplio registro fotográfico del niño y de su entorno familiar es clave para lograr una aproximación más confiable, ya que permite comparar estructuras óseas, formas faciales y proporciones que suelen mantenerse durante la infancia.

Los especialistas remarcaron que, dado que transcurrió poco más de un año y medio desde la desaparición, los cambios físicos en un niño de esa edad no suelen ser drásticos, por lo que la fisonomía general tiende a conservarse.

Sin embargo, el informe aclara que la proyección no contempla variables externas que podrían alterar el aspecto de una persona, como lesiones, condiciones ambientales extremas o intervenciones médicas.

Por ese motivo, la fuerza señaló que se trata de una hipótesis orientativa, más cercana a una reconstrucción artística que a una identificación científica definitiva.

Las imágenes ya fueron distribuidas entre organismos judiciales y áreas nacionales de búsqueda de personas, con la expectativa de que cualquier dato pueda resultar determinante para encontrar al nene.

Caso Loan: los últimos pasos del niño antes de desaparecer

Según la causa, el 13 de junio de 2024, Loan llegó a caballo junto a su padre a la casa de su abuela Catalina, donde se realizó un almuerzo familiar que comenzó cerca del mediodía. Una fotografía tomada durante la reunión permitió reconstruir parte de la secuencia horaria.

La última vez que el niño fue visto fue a las 13.52, cuando se dirigía hacia una zona de monte acompañado por otras personas. Cerca de las 15.30, al notar su ausencia, intentaron comunicarse con su madre.

loan-danilo-peña

La principal línea investigativa sostiene que Benítez, Ramírez, Millapi y Laudelina habrían separado a Loan del resto del grupo bajo el pretexto de ir a buscar frutas.

En el trayecto, Laudelina habría persuadido a una prima del menor para que regresara a la vivienda, dejando al chico solo con los adultos.

Los investigadores creen que en el naranjal ocurrió un hecho que derivó en la sustracción del niño, quien luego fue retirado del lugar y ocultado.

La sospecha es que se utilizó la camioneta blanca perteneciente a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, donde los perros detectaron rastros del menor.

Además, la Justicia apunta contra el entonces comisario Walter Maciel, acusado de haber armado un operativo de búsqueda falso para desviar la investigación.

Desde aquel día, la única evidencia material fue el hallazgo de un botín de Loan en un campo cercano. Aunque distintas personas se atribuyeron el descubrimiento, la causa determinó que fue el propio Maciel quien lo colocó de manera deliberada.

El expediente tiene siete personas detenidas y ya fue elevado a juicio, mientras la familia del nene sigue reclamando respuestas.

