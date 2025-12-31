Caso Loan: impactante declaración,"mi papá lo enterró"

La hija de un amigo de Pablo Bertón, unos de los apuntados por la Justicia, confesó haber escuchado que su padre fue el encargado de enterrar al nene. Además, la menor aseguró que fue amenazada con “ser secuestrada” si volvía a repetir lo que escuchó.

Esta declaración se suma al testimonio de la María Regina Escobar, esposa de Bertón, que ya lo había dejado en una posición incómoda con su confesión.

En primera instancia, la mujer aseguró que su marido se encontraba descansado, aunque luego se comprobó que en realidad estaba manejando un vehículo. Luego, confesó el tipo de camioneta que manejó y en otra declaración dijo otra marca.

Caso Loan: así continuará

El próximo 27 de febrero de 2026 se llevará a cabo la primera de varias audiencias preliminares. La misma estará destinada a la presentación de pedidos de la defensa y designación de las pruebas presentadas.

caso Loan Corrientes.jpg Caso Loan. La Justicia continúa investigando qué sucedió con el pequeño Danilo Loan Peña.

Hasta el momento, son 17 los acusados que participarán del juicio oral. Entre ellos, se encuentran, Laudeliña Peña (tia de Loan), Bernardino Benítez (esposo de Laudeliña), María Victoria Caillava (exfuncionaria municipal) y el comisario Walter Adrián Maciel.

Los restantes están acusados de diversos delitos. Los principales son entorpecimiento de la investigación, manipulación de los testimonios de los testigos y defraudación a la administración pública.

Dentro de los imputados, se encuentran Alan Cañete, Leonardo Rubio, Pablo Noguera y Nicolás Gabriel El Americano Soria.

Fuente: eltrecetv.com.ar