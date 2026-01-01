Un truco para evitar los portazos en la casa cuando hay corriente de aire

puerta abierta Los portazos pueden ser muy molestos, peligrosos para los niños y pueden arruinar las puertas.

Paso a paso y con un truco: cómo evitar que la puerta se cierre de golpe

A nadie le gusta escuchar un portazo cuando corre viento ni ver cómo las puertas se golpean con fuerza y sin piedad. Los portazos no son una simple molestia sonora.

Una puerta que se golpea fuerte en la casa puede dañarse, los vidrios se pueden romper en el peor de los casos o alguien se puede agarrar la mano por la fuerza del viento.