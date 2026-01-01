Un truco para evitar los portazos en la casa cuando hay corriente de aire

Paso a paso y con un truco: cómo evitar que la puerta se cierre de golpe
A nadie le gusta escuchar un portazo cuando corre viento ni ver cómo las puertas se golpean con fuerza y sin piedad. Los portazos no son una simple molestia sonora.
Una puerta que se golpea fuerte en la casa puede dañarse, los vidrios se pueden romper en el peor de los casos o alguien se puede agarrar la mano por la fuerza del viento.
Este truco es muy interesante y necesario para los días que corre viento. No sirve solo para proteger la puerta, también es útil para proteger a los niños o mascotas que podrían ir pasando, o estar agarrando la puerta y lastimarse los dedos por la fuerza.
Para realizar este truco de casa vas a necesitar unas tijeras y un flota flota de pileta. El flotador de pileta está hecho de espuma resistente a los golpes y la humedad. Normalmente, traen un orificio en el centro, detalle clave e importante para realizar este procedimiento.
- Para comenzar coloca el flotador en el picaporte de la puerta para medir y cortar. También puedes hacerlo sin usar el picaporte, sobre una mesa y con un cuchillo que corte bien.
- Realiza un corte horizontal en el flotador, tal como se ve en el video y encastra el pedazo cortado en el borde de la puerta.
- Puedes realizar este truco en todas las puertas de la casa, principalmente cuando hay mucha corriente de aire o cuando vas a estar con las puertas exteriores abiertas durante un tiempo.
¿Qué otras cosas de la casa puedo arreglar con un truco y un flotador?
- Puedes ponerle un trozo de flotador a las perchas de ropa delicada para evitar arrugas y marcas por el metal de la percha. Un truco muy útil y simple.
- Puedes cubrir las patas de las mesas de luz, o de cualquier mesa de la casa con un pedazo de flotador. Este truco sirve para que los más pequeños no se golpeen con las esquinas de las patas.
- Si tienes una cama elástica en el patio de casa y niños pequeños, puedes cubrir los resortes de la cama con flotadores para que no se pellizquen o lastimen al tocarlos.