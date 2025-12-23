La nuera de María Victoria Caillava, una de las detenidas por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024, prestará declaración este martes ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.
Caso Loan: el testimonio que puede provocar un giro muy importante en la investigación
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña comienza en pocos meses, pero antes habrá un testimonio que puede ser clave en el caso Loan
Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 y una de las hipótesis más fuerte es que se trate de un caso de tráfico de menores.
El testimonio clave en la desaparición de Loan
La mujer iba a prestar testimonio el jueves 18 de diciembre pero la audiencia se suspendió porque “estaba en el campo” y “se atrasó”. En esta ocasión fue apercibida a presentarse.
Los querellantes habían solicitado que la mujer sea citada a declarar al indicar en un documento que “Bertón” indicó que "Escobar fue quien le comentó por primera vez sobre la desaparición del damnificado (a través de un estado de WhatsApp de una vecina), y que se encontraban juntos en el campo cosechando zapallitos el día jueves 13 de junio".
En este sentido, "también refiere que su esposa lo acompañó al campo ‘La Florida’ de 8 a 12 y luego a la tarde 16.30 hasta las 20.30/21.00 y que incluso participó con él del traslado de animales, circunstancia que ella podría confirmar o refutar", agrega el texto.
El juicio por la desaparición de Loan
El próximo 27 de febrero de 2026 a las 09.30 se llevará a cabo la primera de las varias audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos del caso Loan.
A su vez, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso “acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2”, motivo por el cual habrá 17 acusados que llegan a juicio oral.
Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño: Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.
Mientras que otros 10 están acusados de diversos delitos, entre ellos, por manipular testimoniales, entorpecer la investigación del caso Loan y defraudar a la administración pública.