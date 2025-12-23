El ginecólogo que abusaba de sus pacientes: 8 casos de abuso sexual estremecedores

El ginecólogo Diego Javier Clementi fue condenado a la pena de 14 años de prisión por abusar de sus pacientes cuando se dirigían a su consultorio. Luego de muchas denuncias, marchas tSon ocho casos los de abuso sexual los que cometió el hombre de Burzaco.
El ginecólogo Diego Javier Clementi abusaba de sus pacientes cuando se dirigían a su consultorio. La justicia y la condena por abuso sexual
La Justicia lo declaró penalmente responsable por el delito de abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante por cinco hechos, y gravemente ultrajante en concurso real con acceso carnal por tres hechos.
Clementi cumplirá la sentencia bajo la modalidad del arresto domiciliario y será monitoreado con una tobillera electrónica, al tiempo que el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora le prohibió salir del país.
Además, el ginecólogo fue inhabilitado de por vida para ejercer la medicina y se le deberán extraer muestras de ADN para incorporarlas al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG).
Según la investigación, los ataques cometidos por Clementi en Burzaco habrían sucedido entre 2017 y 2022 cuando el profesional, tras haberse ganado la confianza de sus pacientes, aprovechaba los chequeos y pruebas médicas para abusarlas.
A comienzos de este año, Claudia Perugino, abogada de varias de las víctimas, denunció que el ginecólogo seguía atendiendo en un consultorio de la Clínica Sur Gametos.
Las víctimas de abuso sexual, en su mayoría jóvenes adultas, relataron que la situación de vulnerabilidad se agravaba por el contexto de consulta médica y, en algunos casos, por estar atravesando situaciones de embarazo no deseado o abortos.
Peritos psicológicos que atendieron a las víctimas dieron cuenta del impacto emocional y las secuelas sufridas: “Se identifican características similares a las que presentan las mujeres que padecen violencia de tipo sexual en la consulta ginecológica”.
Esto es,"incomodidad, asco, padecimiento de contacto físico inapropiado y roces ejercidos por el imputado en la consulta médica, miedo, abrumada, silencio prolongado, disociación, alteración en su sueño para conciliarlo, ansiedad, mucha angustia, vergüenza, vulnerabilidad, indefensión, conductas evitativas y cierta dificultad en su participación social”.
Para Clementi, quien negó los hechos, los procedimientos denunciados forman parte de la práctica ginecológica habitual.