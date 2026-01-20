El licuado de frutos rojos tiene inmejorables beneficios para el cerebro

Fresas, moras, cerezas, frambuesas, arándanos son algunos de las frutas que se conocen como frutos rojos o frutas del bosque. Los licuados de frutos rojos tienen muchos beneficios nutricionales y además con muy pocas calorías.

Con estos deliciosos jugos naturales obtendremos la cantidad necesaria de nutrientes para cuidarnos bien por dentro y por fuera.

Mejora de la función cognitiva: Algunos estudios han relacionado el consumo de frutos rojos con mejoras en la función cognitiva. Los antioxidantes en los frutos rojos pueden tener efectos positivos en la memoria y la función cerebral en general.

Los frutos rojos, en especial, tienen propiedades antioxidantes y su contenido en vitamina C favorece la formación de colágeno. Esto resulta fundamental para el mantenimiento de la salud de nuestra piel.

licuado2

Es imprescindible que elabores tu bebida en casa, justo antes de tomarlos. Los jugos industriales contienen azúcares refinadas y otros aditivos artificiales, además de perder la mayoría de los nutrientes del fruto original.

Utiliza una licuadora o una batidora para prepararlos. Combina a tu antojo e inventa nuevas formas para obtener jugos deliciosos y potentes. Puedes añadirles un poco de agua y jugo de limón si los prefieres más líquidos.

En el caso de que necesites jugos más dulces puedes usar una cucharada de miel.

Los licuados de frutos rojos son ricos en vitaminas E, C, B y K, betacarotenos, folatos, potasio y fibra.