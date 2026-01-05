Las fuertes declaraciones de Checo Pérez contra Max Verstappen

"Si yo era más rápido que Max, era un problema. Si yo era más lento, era un problema. Así se creaba un ambiente muy tenso. Aprendí a que esas eran las circunstancias en las que estaba, en vez de quejarme, sacar el mejor provecho que fuera", explicó el mexicano que ahora regresará a la Fórmula 1 para compartir equipo con Valtteri Bottas.

Red Bull tuvo una remontada enorme de Verstappen, no obstante no alcanzó para dar vuelta la historia y el campeonato fue para Lando Norris; frente a esto el mexicano reveló una charla que tuvo con Christian Horner, histórico jefe de equipo que renunció tras 20 años: "En ese momento le dije: ‘Oye Christian, ¿y qué harás cuando no funcione con Liam (Lawson)?. ‘No pues está Yuki’. ¿Y qué harás cuando no funcione con Yuki? Bueno, tenemos muchos pilotos. Le dije ‘los vas a usar a todos' y él me dijo ‘Sí, ya lo sé. Sí, él ya lo sabía".

Valtteri Bottas y Checo Pérez Ahora Checo Pérez defenderá los colores de Cadillac.

El plan exclusivo que tenía Red Bull que dejaba afuera a Checo Pérez

Además, el piloto mexicano relató que sabía que su lugar iba a ser por detrás Verstappen: "Yo sabía a lo que llegaba en Red Bull. Cuando me siento la primera vez con Christian me dijo: ‘nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto ha sido creado para Max, él es nuestro talento’. Estaba en el mejor equipo, un equipo complicado".

Además el Pérez se refirió al gran apoyo que tiene Franco Colapinto: "Estoy impresionado con la afición argentina, como apoyan a Franco. Franco es un pilotazo y tiene a todo su país con él apoyándolo. Creo que es algo de lo que realmente tenemos que aprender".

Ahora Checo Pérez vuelve a la Fórmula 1 defendiendo los colores de Cadillac, escudería norteamericana que tendrá su primera experiencia en la Máxima.