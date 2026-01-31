"Qué ganas de estar": el sentido mensaje de Edinson Cavani tras quedarse nuevamente afuera en Boca

La pretemporada 2026 no viene siendo sencilla para Edinson Cavani. Mientras el plantel de Boca se prepara para recibir a Newell's Old Boys este domingo en La Bombonera, el nombre del delantero uruguayo volvió a brillar por su ausencia en la lista de convocados.
Tras someterse a un tratamiento de infiltración lumbar para calmar una inflamación que lo tiene a maltraer, el Matador utilizó sus redes sociales para expresar sus emociones.
A través de las historias de su cuenta de Instagram, Cavani compartió un video de los entrenamientos del club, musicalizado con el tema "Yo Caníbal" de los Redondos, y una frase corta pero contundente: "Qué ganas de estar". Esto lo acompañó con los emojis de corazones con los colores del club y otro de un brazo haciendo fuerza.
El posteo no tardó en viralizarse, reflejando el deseo del jugador de dejar atrás una racha de lesiones que lo marginó de los primeros compromisos del año y la cual le ha provocado una gran cantidad de críticas por parte de los hinchas.
La ausencia de Cavani se suma a una enfermería que preocupa al cuerpo técnico de Boca. Sin el ex PSG, y con Miguel Merentiel y Milton Giménez también entre algodones, Claudio Úbeda se vio obligado a buscar variantes ofensivas de emergencia.
Cuándo podría volver Cavani en Boca
Si Edinson Cavani sigue con la evolución que mostró en la última semana, donde pudo entrenar a la par de sus compañeros y hasta hizo trabajos con pelota, su vuelta a las canchas estaría a la vuelta de la esquina.
En Boca son optimistas y se ilusionan con que el Matador pueda volver a formar parte de la nómina de convocados para el partido con Vélez, que será el próximo domingo en el marco de la cuarta fecha del torneo Apertura. Tal y como quedó demostrado en su posteo, a él ganas no le faltan.