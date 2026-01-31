"Qué ganas de estar": el sentido mensaje de Edinson Cavani tras quedarse nuevamente afuera en Boca

El posteo no tardó en viralizarse, reflejando el deseo del jugador de dejar atrás una racha de lesiones que lo marginó de los primeros compromisos del año y la cual le ha provocado una gran cantidad de críticas por parte de los hinchas.

La ausencia de Cavani se suma a una enfermería que preocupa al cuerpo técnico de Boca. Sin el ex PSG, y con Miguel Merentiel y Milton Giménez también entre algodones, Claudio Úbeda se vio obligado a buscar variantes ofensivas de emergencia.

Historia Edinson Cavani El posteo de Edinson Cavani en su cuenta de Instagram.

Cuándo podría volver Cavani en Boca

Si Edinson Cavani sigue con la evolución que mostró en la última semana, donde pudo entrenar a la par de sus compañeros y hasta hizo trabajos con pelota, su vuelta a las canchas estaría a la vuelta de la esquina.

En Boca son optimistas y se ilusionan con que el Matador pueda volver a formar parte de la nómina de convocados para el partido con Vélez, que será el próximo domingo en el marco de la cuarta fecha del torneo Apertura. Tal y como quedó demostrado en su posteo, a él ganas no le faltan.