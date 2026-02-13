Argentina Open 2026: el premio que pueden ganar los cuatro argentinos clasificados a cuartos de final

Los cuartos de final del Argentina Open 2026 se llevarán a cabo este viernes en el Buenos Aires Lawn Tennis y contarán con una fuerte presencia local.
Los cuartos de final del Argentina Open 2026 se llevarán a cabo este viernes en el Buenos Aires Lawn Tennis y contarán con una fuerte presencia local.
Los cuartos de final del Argentina Open 2026 se llevarán a cabo este viernes en el Buenos Aires Lawn Tennis y contarán con una fuerte presencia local.
La jornada iniciará con los dos partidos de la sesión diurna, en la que podría consumarse la clasificación de dos argentinos a las semifinales donde se asegurarían un premio de 33.520 dólares.
En el primero de estos encuentros, Tomás Etcheverry (7), quien viene de vencer a Román Burruchaga en un maratónico encuentro que se extendió durante más de tres horas y media, se enfrentará con el chileno Alejandro Tabilo, que en los octavos de final dio el golpe y eliminó al campeón defensor, el brasileño Joao Fonseca.
Luego de ese cruce, y no antes de las 15, será el turno de Francisco Cerúndolo, que además es el principal preclasificado y uno de los grandes candidatos al título. Su rival será el checo Vit Kopriva, verdugo del italiano Matteo Berrettini en los octavos de final.
Después, no antes de las 18:30, iniciará la sesión nocturna con un duelo más que interesante entre Sebastián Báez (4) y Camilo Ugo Carabelli.
Báez tuvo un muy sólido inicio de temporada y se ilusiona con volver este año al top 20, mientras que Ugo Carabelli ganó el Challenger de Rosario la última semana y se encuentra en una gran racha de victorias.
La actividad concluirá con el cuarto y último partido de cuartos de final, en el que el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (2) se las verá con el español Pedro Martínez no antes de las 20.
Los 8 clasificados a cuartos de final del ATP 250 de Buenos Aires, entre ellos 4 argentinos, ya tienen asegurado un premio de 19.425 dólares y los que ganen en la jornada este viernes aumentarán esa cifra a los 33.520 dólares destinados a los semifinalistas.
El premio para el ganador del Argentina Open 2026 asciende a 100.160 dólares y el finalista obtendrá 57.000 dólares.