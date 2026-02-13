Argentina Open 2026: el premio que pueden ganar los cuatro argentinos clasificados a cuartos de final

Luego de ese cruce, y no antes de las 15, será el turno de Francisco Cerúndolo, que además es el principal preclasificado y uno de los grandes candidatos al título. Su rival será el checo Vit Kopriva, verdugo del italiano Matteo Berrettini en los octavos de final.

Después, no antes de las 18:30, iniciará la sesión nocturna con un duelo más que interesante entre Sebastián Báez (4) y Camilo Ugo Carabelli.

Báez tuvo un muy sólido inicio de temporada y se ilusiona con volver este año al top 20, mientras que Ugo Carabelli ganó el Challenger de Rosario la última semana y se encuentra en una gran racha de victorias.

La actividad concluirá con el cuarto y último partido de cuartos de final, en el que el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (2) se las verá con el español Pedro Martínez no antes de las 20.

Los premios que otorga el Argentina Open 2026

Los 8 clasificados a cuartos de final del ATP 250 de Buenos Aires, entre ellos 4 argentinos, ya tienen asegurado un premio de 19.425 dólares y los que ganen en la jornada este viernes aumentarán esa cifra a los 33.520 dólares destinados a los semifinalistas.

El premio para el ganador del Argentina Open 2026 asciende a 100.160 dólares y el finalista obtendrá 57.000 dólares.