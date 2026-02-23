Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Torneo Apertura

Mariano Toedtli sigue sin poder ganar como director técnico de Godoy Cruz

Mariano Toedtli empató los dos partidos que dirigió a Godoy Cruz y el equipo volvió a quedar en deuda con su juego.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mariano Toedtli, entrenador de Godoy Cruz analizó el empate ante Defensores de Belgrano.

Foto: Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz empató 1 a 1 con Defensores de Belgrano, de visitante, por la segunda fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.

En dos partidos jugados el Tomba sigue sin ganar y el entrenador Mariano Toedtli expresó sus sensaciones tras la igualdad ante el Dragón.

mariano toedtli
Mariano Toedtli, no puede ganar todavía como DT de Godoy Cruz.

El entrenador analizó el empate en Somos Godoy Cruz, un medio partidario, y dijo: "Nos faltó mantener el ritmo que tuvimos en el primer tiempo. En los primeros diez minutos del segundo tiempo estuvimos bien, pero después bajamos el nivel y no pudimos estar cerca del arco rival", afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somos_godoycruz/status/2025704491463442718&partner=&hide_thread=false

"Todos los rivales son duros en este torneo, Defensores de Belgrano tiene un buen equipo y grandes jugadores en la parte ofensiva que te obligan a estar bien posicionado. Por momentos no estuvimos bien parados y lo sufrimos", explicó el DT.

Mariano Toedtli no ha podido ganar desde que llegó a Godoy Cruz

Mariano Toedtli no ha podido ganar como entrenador del Tomba aunque tampoco perdió ya que los dos partidos que dirigió fueron empates ante Ciudad de Bolívar, en el Feliciano Gambarte, y ante Defensores de Belgrano.

El tercer partido será ante el Deportivo Morón este miércoles, en la cancha de Tigre, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El Gallito comparte la zona con el Tomba y también registra dos empates seguidos en el torneo ante Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn.

