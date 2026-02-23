Mariano Toedtli sigue sin poder ganar como director técnico de Godoy Cruz

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somos_godoycruz/status/2025704491463442718&partner=&hide_thread=false La palabra de Mariano Toedtli en zona mixta luego del empate ante Defensores de Belgrano. pic.twitter.com/qy3HgGk0NL — Somos Godoy Cruz (@somos_godoycruz) February 22, 2026

"Todos los rivales son duros en este torneo, Defensores de Belgrano tiene un buen equipo y grandes jugadores en la parte ofensiva que te obligan a estar bien posicionado. Por momentos no estuvimos bien parados y lo sufrimos", explicó el DT.

Mariano Toedtli no ha podido ganar desde que llegó a Godoy Cruz

Mariano Toedtli no ha podido ganar como entrenador del Tomba aunque tampoco perdió ya que los dos partidos que dirigió fueron empates ante Ciudad de Bolívar, en el Feliciano Gambarte, y ante Defensores de Belgrano.

El tercer partido será ante el Deportivo Morón este miércoles, en la cancha de Tigre, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El Gallito comparte la zona con el Tomba y también registra dos empates seguidos en el torneo ante Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn.