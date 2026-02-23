Mariano Toedtli sigue sin poder ganar como director técnico de Godoy Cruz

Godoy Cruz empató 1 a 1 con Defensores de Belgrano, de visitante, por la segunda fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.
Mariano Toedtli empató los dos partidos que dirigió a Godoy Cruz y el equipo volvió a quedar en deuda con su juego.
En dos partidos jugados el Tomba sigue sin ganar y el entrenador Mariano Toedtli expresó sus sensaciones tras la igualdad ante el Dragón.
El entrenador analizó el empate en Somos Godoy Cruz, un medio partidario, y dijo: "Nos faltó mantener el ritmo que tuvimos en el primer tiempo. En los primeros diez minutos del segundo tiempo estuvimos bien, pero después bajamos el nivel y no pudimos estar cerca del arco rival", afirmó.
"Todos los rivales son duros en este torneo, Defensores de Belgrano tiene un buen equipo y grandes jugadores en la parte ofensiva que te obligan a estar bien posicionado. Por momentos no estuvimos bien parados y lo sufrimos", explicó el DT.
Mariano Toedtli no ha podido ganar como entrenador del Tomba aunque tampoco perdió ya que los dos partidos que dirigió fueron empates ante Ciudad de Bolívar, en el Feliciano Gambarte, y ante Defensores de Belgrano.
El tercer partido será ante el Deportivo Morón este miércoles, en la cancha de Tigre, por los 32avos de final de la Copa Argentina.
El Gallito comparte la zona con el Tomba y también registra dos empates seguidos en el torneo ante Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn.