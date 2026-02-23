Inicio Ovación Fútbol River Plate
Una enfermería

River sufrió tres lesiones ante Vélez: qué pasó con Quintero, Armani y Kendry

Marcelo Gallardo no lo podía creer: tres de los cinco cambios que realizó en Liniers fueron por lesión; así están los jugadores de River

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Marcelo Gallardo tiene una enfermería en su plantel.

Los hinchas de River Plate perdieron la paciencia por los malos resultados y, como si fuera poco, Marcelo Gallardo tiene que enfrentar más de un dolor de cabeza. Por un lado, el juego que despliega el Millonario deja mucho que desear; por el otro, ahora debe enfrentar nuevas lesiones que lo perjudican para formar el once inicial.

Juanfer Quintero apenas soportó 27 minutos, Franco Armani no regresó del entretiempo y Kendry Páez apenas pudo jugar 24 minutos.

Juanfer Quintero
Juanfer Quintero es uno de los rendimientos más relevantes en River.

La enfermería de River: el caso Juanfer Quintero

En el último tiempo Juanfer Quintero recuperó el nivel que, en algún momento, tuvo enamorados a los hinchas de River. Fundamental en el ataque busca permanentemente asistir a sus compañeros, además de - si tiene un lugar - sacar unos zapatazos que hacen peligrar al arco rival.

No obstante, en Liniers tuvo que dejar el campo de juego antes de la media hora acusando un dolor en su pierna derecha. Luego se confirmó a que, justamente, presentaba una molestia en el isquiotibial derecho, por lo que será sometidos a estudios.

Desde Núñez, dudan que llegue a disputar el partido correspondiente a la fecha 7, frente a Banfield en el Monumental, desde las 19.30.

Franco Armani
Franco Armani soportó 45 minutos en el arco de River.

Franco Armani duró 45 minutos duró en el arco de River

Franco Armani no comenzó el año de la mejor manera. Aunque arrancó la pretemporada trabajando con sus compañeros, luego sufrió un desgarro que lo marginó del arco de River.

Fue ahí cuando surgió la titularidad de Santiago Beltrán, quien realizó un buen desempeño, pero que estuvo castigado (al menos deportivamente) en un momento donde Marcelo Gallardo no da pie con bola. La estadía del arquero de 21 años se extendió porque el de 39 años sufrió un nuevo contratiempo: presentó una molestia en su talón.

Y cuando llegó nuevamente al arco, solo logró atajar 45 minutos ya que presentó una inflamación en el tendón del talón derecho. De igual manera, Armani ya había recibido el gol de Manuel Lanzini, por lo que River cayó por 1 a 0.

Kendry Páez
Otra baja que sufrió River: Kendry Páez.

Otra baja que sufrió River: Kendry Páez.

Kendry Páez: la joyita de River que salió entre lágrimas

En el entretiempo Marcelo Gallardo decidió el ingreso de Kendry Páez en un momento que River necesitaba goles y poderío ofensivo; pero rápidamente las aspiraciones del ténico y del jugador ecuatoriano se fueron por el suelo porque a los 11 minutos cayó mal tras saltar a cabecear y quedó maltrecho.

Fue así que a los 24 minutos tuvo que salir reemplazado y, más tarde, se conoció que había sufrido un esguince acromioclavicular izquierdo y tendrá que realizarse estudios.

Marcelo Gallardo esperará a recibir los resultados de los exámenes de sus jugadores lesionados y recién allí podrá analizar qué jugadores serán de la partida contra Banfield, en el encuentro correspondiente a la séptima fecha.

