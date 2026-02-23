"Todo tiene su tiempo": las frases que eligió Kevin Castaño tras no sumar minutos con River

Luego de no ingresar en la derrota de su equipo el colombiano publicó una imagen de una cruz acompañada por un versículo de la Biblia: "Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora". Para luego agregar: "Su tiempo", acompañado con el emoji de un reloj.

Posteo de Kevin Castaño La publicación de Kevin Castaño tras no sumar minutos en River.

Minutos después reposteó una publicación donde otro usuario de Instagram, al parecer de su círculo interno, realizó una collage de fotos de Castaño con la camiseta de la Selección de Colombia, justamente contra Argentina y con la frase: "Las calles no olvidan cómo solía ser".

Publicación de Kevin Castaño Kevin Castaño compartió una imagen de cuando brillaba en la Selección de Colombia.

Kevin Castaño en números

El declive de Kevin Castaño se puede arrojar a los números: durante 2025 jugó 38 partidos con River, 34 como titular y 25 de ellos completó los 90 minutos. Totalizó el año disputando 2.940 minutos, donde no sumó goles y registró dos asistencias.

En 2026 solo jugó dos partidos con la camiseta de River, sumando apenas 63 minutos en cancha. No cuenta con goles ni asistencias en su poca participación.

En cuanto a su contrato, firmó hasta el 31 de diciembre de 2028. Sin embargo, en caso de no sumar minutos puede perder su lugar en la Selección de Colombia en la previa del Mundial, por lo que podría ser cedido con obligación de compra, tal como hizo Matías Galarza Fonda, otros de las incoporaciones que fracasaron en River.