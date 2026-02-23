De "la sangre en el ojo" al grito sagrado: la revancha de Alejo Osella en el triunfazo de la Lepra

En el fútbol el estado de ánimo es crucial. Y para Alejo Osella, los últimos días fueron una verdadera prueba de fuego. Luego de la desatención defensiva en el partido con Belgrano, el destino le tenía guardada una revancha inmediata.
Alejo Osella anotó su nombre entre los goleadores de Independiente Rivadavia. El polifuncional defensor se sacó la espina tras la derrota con Belgrano
El último sábado el polifuncional defensor anotó, una vez más, su nombre entre los goleadores de Independiente Rivadavia. De esta manera no solamente abrió el marcador ante el Rojo, sino que trepó en la tabla y hoy es uno de los máximos artilleros de la Liga Profesional con tres gritos. Tras el partido, el 13 de la Lepra habló a corazón abierto sobre cómo gestionó el error y la presión.
Al ser consultado sobre aquel error pasado y su inmediata revancha, con gol incluido en el Bautista Gargantini, Alejo Osella reveló cómo vivió los días posteriores a la caída ante Belgrano.
"Uno tiene la sangre en el ojo cuando pasan esas cosas en un partido. Uno como jugador lo sufre internamente, es consciente. Pero sabés que tenés revancha y tenés que reponerte rápido porque el fútbol no te da tiempo a lamentarte", confesó con madurez el hombre de 25 años.
Esa resiliencia dio sus frutos. Con este tanto, Osella sigue rompiendo todos los moldes: siendo defensor, ya suma tres goles, consolidándose como uno de los máximos artilleros de la Liga Profesional y una pieza inamovible para Alfredo Berti. Además le brindó una asistencia a Alex Arce en el partido de Copa Argentina.
El entrenador no ahorró elogios para con él en una conferencia de prensa, algo que el jugador valora profundamente: "Soy un agradecido a Alfredo que me dio la oportunidad de debutar en Primera. Que tenga esas palabras a uno le llega y te hace dar el 110%".
Osella también se refirió al momento que vive el club, que hoy se anima a mirar a todos desde arriba en la tabla con 15 puntos de los 18 disputados: "Olvidate que firmábamos este arranque a ojos cerrados. Ahora queremos más y vamos a ir por eso".
Luego de haber anotado un gol en la temporada 2025 (fue en los 32avos de final de la Copa Argentina que Independiente Rivadavia termina conquistando), el defensor ha mostrado una faceta ofensiva que ha dado que hablar.
En el primer partido del año, ante Estudiantes de Caseros en Villa Mercedes, asistió a Alex Arce en la apertura del marcador. La Lepra terminó ganando 2-0 y avanzó de ronda.
Con el comienzo de la Liga Profesional llegaron sus goles. En la primera fecha anotó el gol del triunfo en el 2-1 ante Atlético Tucumán. Posteriormente volvió a anotar en la Catedral, esta vez en el 2-1 ante Sarmiento de Junín.
Por último, y una vez más en condición de local, Alejo Osella convirtió en la victoria de la Lepra. Esta vez fue en el 3-2 ante Independiente de Avellaneda.