De "la sangre en el ojo" al grito sagrado: la revancha de Alejo Osella en el triunfazo de la Lepra

"Uno tiene la sangre en el ojo cuando pasan esas cosas en un partido. Uno como jugador lo sufre internamente, es consciente. Pero sabés que tenés revancha y tenés que reponerte rápido porque el fútbol no te da tiempo a lamentarte", confesó con madurez el hombre de 25 años.

Esa resiliencia dio sus frutos. Con este tanto, Osella sigue rompiendo todos los moldes: siendo defensor, ya suma tres goles, consolidándose como uno de los máximos artilleros de la Liga Profesional y una pieza inamovible para Alfredo Berti. Además le brindó una asistencia a Alex Arce en el partido de Copa Argentina.

alejo-osella1 Alejo Osella es uno de los goleadores de Independiente Rivadavia. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El respaldo del DT y la ambición del grupo

El entrenador no ahorró elogios para con él en una conferencia de prensa, algo que el jugador valora profundamente: "Soy un agradecido a Alfredo que me dio la oportunidad de debutar en Primera. Que tenga esas palabras a uno le llega y te hace dar el 110%".

Osella también se refirió al momento que vive el club, que hoy se anima a mirar a todos desde arriba en la tabla con 15 puntos de los 18 disputados: "Olvidate que firmábamos este arranque a ojos cerrados. Ahora queremos más y vamos a ir por eso".

alfredo berti Alfredo Berti lo bancó en el puesto y el futbolista le ha respondido con creces dentro del campo. Cristian Lozano / Diario UNO

Los participaciones goleadoreas de Alejo Osella en 2026

Luego de haber anotado un gol en la temporada 2025 (fue en los 32avos de final de la Copa Argentina que Independiente Rivadavia termina conquistando), el defensor ha mostrado una faceta ofensiva que ha dado que hablar.

En el primer partido del año, ante Estudiantes de Caseros en Villa Mercedes, asistió a Alex Arce en la apertura del marcador. La Lepra terminó ganando 2-0 y avanzó de ronda.

Con el comienzo de la Liga Profesional llegaron sus goles. En la primera fecha anotó el gol del triunfo en el 2-1 ante Atlético Tucumán. Posteriormente volvió a anotar en la Catedral, esta vez en el 2-1 ante Sarmiento de Junín.

Por último, y una vez más en condición de local, Alejo Osella convirtió en la victoria de la Lepra. Esta vez fue en el 3-2 ante Independiente de Avellaneda.