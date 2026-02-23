Úbeda tomó una drástica decisión con Cavani tras los silbidos de los hinchas de Boca

Claudio Úbeda lo dejó afuera. El entrenador de Boca tomó una drástica decisión con el delantero uruguayo Edinson Cavani, quien fue silbado por los hinchas auriazules en el empate 0 a 0 con Racing, en La Bombonera, por la sexta fecha del Torneo Apertura.
Los silbidos de los seguidores xeneizes tienen que ver con el bajo nivel deCavani, pero también con el episodio que protagonizó el jugador cuando hizo el calentamiento precompetitivo antes del cotejo con Platense haciendo rebotar la pelota con una heladerita en vez de integrarse a los ejercicios que hicieron sus compañeros.
Úbeda no concentró a Cavani para partido ante Gimnasia de Chivilcoy
Úbeda no incluyó al ex Manchester United y PSG en la lista de convocados de Boca, que se medirá este martes, desde las 21.15 en Salta, con Gimnasia de Chivilcoy.
Además el paraguayo Adam Bareiro, reciente refuerzo auriazul, forma parte del plantel que y tiene serias chances de ser titular.
Además se supo que Bareiro fue titular en la práctica de esta mañana, antes de que la delegación partiera rumbo al aeropuerto. La decisión del cuerpo técnico es aprovechar que el ex River que llega con ritmo de Fortaleza, y empezar a integrarlo cuanto antes al funcionamiento colectivo.
Ante la llegada de Bareiro, que le dio una variante necesaria, el cuerpo técnico decidió preservar a Cavani y que no se suba al avión.
Es que el ex jugador de la selección uruguaya venía de una lesión en la espalda que le impidió jugar en varios partidos. El atacante tiene 39 años, algo que seguramente le pesa.
La probable formación de Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy
Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson.