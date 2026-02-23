Úbeda tomó una drástica decisión con Cavani tras los silbidos de los hinchas de Boca

boca-concentrados

Además el paraguayo Adam Bareiro, reciente refuerzo auriazul, forma parte del plantel que y tiene serias chances de ser titular.

Además se supo que Bareiro fue titular en la práctica de esta mañana, antes de que la delegación partiera rumbo al aeropuerto. La decisión del cuerpo técnico es aprovechar que el ex River que llega con ritmo de Fortaleza, y empezar a integrarlo cuanto antes al funcionamiento colectivo.

claudio-ubeda-boca Úbeda es cuestionado en Boca.

Ante la llegada de Bareiro, que le dio una variante necesaria, el cuerpo técnico decidió preservar a Cavani y que no se suba al avión.

Es que el ex jugador de la selección uruguaya venía de una lesión en la espalda que le impidió jugar en varios partidos. El atacante tiene 39 años, algo que seguramente le pesa.

La probable formación de Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson.