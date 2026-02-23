Godoy Cruz vs Deportivo Morón: día y horario de la venta de entradas y cómo comprarlas

Venta de entradas Copa Argentina.

Godoy Cruz vs Deportivo Morón por Copa Argentina: horario de la venta de entradas y precio

Los hinchas de Godoy Cruz que quieran asistir al duelo frente al Deportivo Morón podrán adquirir sus tickets de manera física en las calles Lencinas y Tomba (en la cantera del club) este martes 24 de febrero, de 10 a 17. Los organizadores de la Copa Argentina confirmaron que los boletos no se venderán el día miércoles en la cancha de Tigre.

Hinchas de Godoy Cruz (2) Los hinchas de Godoy Cruz esperan el debut en la Copa Argentina. Nicolás Ríos / Diario UNO

Las entradas que se venderán en boleterías (contarán con un posnet) se podrán adquirir con diferentes medios de pago (efectivo o tarjeta de débito).

Con respecto a los precios de las entradas para el debut del Tomba en la Copa Argentina, son los siguientes:

Tomba- Morón

Los precios de las entradas para ver a Godoy Cruz por Copa Argentina

Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.

Popular: $50.000.

Entradas para personas con discapacidad:

Godoy Cruz: canjearán su entrada el día del partido en el estadio José Dellagiovanna presentando su DNI y certificado correspondiente.