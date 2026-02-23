Godoy Cruz vs Deportivo Morón: día y horario de la venta de entradas y cómo comprarlas

Tras el empate ante Defensores de Belgrano, de visitante por el torneo de la Primera Nacional, Godoy Cruz tendrá su estreno frente al Deportivo Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará este miércoles 25 de febrero, desde las 21.15, en el estadio de Tigre.
El partido será dirigido por Pablo Giménez y será transmitido por TyC Sports. El ganador de este cruce se enfrentará con Midlan, que eliminó a Argentinos Juniors.
Mariano Toedtli dirigirá su tercer partido en Godoy Cruz
El choque ante el Gallito de Morón será el tercer encuentro de Mariano Toedtli como entrenador del Tomba, luego de su debut con empate 1 a 1 ante Ciudad de Bolívar, en el estadio Feliciano Gambarte y la igualdad por el mismo resultado frente a Defensores de Belgrano, en calidad de visitante.
Godoy Cruz vs Deportivo Morón por Copa Argentina: horario de la venta de entradas y precio
Los hinchas de Godoy Cruz que quieran asistir al duelo frente al Deportivo Morón podrán adquirir sus tickets de manera física en las calles Lencinas y Tomba (en la cantera del club) este martes 24 de febrero, de 10 a 17. Los organizadores de la Copa Argentina confirmaron que los boletos no se venderán el día miércoles en la cancha de Tigre.
Las entradas que se venderán en boleterías (contarán con un posnet) se podrán adquirir con diferentes medios de pago (efectivo o tarjeta de débito).
Con respecto a los precios de las entradas para el debut del Tomba en la Copa Argentina, son los siguientes:
Los precios de las entradas para ver a Godoy Cruz por Copa Argentina
Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.
Popular: $50.000.
Entradas para personas con discapacidad:
Godoy Cruz: canjearán su entrada el día del partido en el estadio José Dellagiovanna presentando su DNI y certificado correspondiente.