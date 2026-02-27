La Universidad de Congreso, a través de su Programa de Canto, anuncia la apertura de la convocatoria a las Audiciones 2026 en Canto Lírico y Popular, una propuesta destinada a quienes deseen desarrollar su formación vocal en un entorno académico y artístico de excelencia.
La Universidad de Congreso abre la convocatoria para su Programa de Canto Lírico y Popular
La Universidad de Congreso abre Audiciones 2026 para su Programa de Canto Lírico y Popular en Mendoza y San Rafael. Inscripciones abiertas
La iniciativa está orientada a cantantes interesados en perfeccionar su técnica, interpretación y desarrollo artístico, integrando repertorios tanto del ámbito lírico como popular.
Audición Presencial en Mendoza
Las audiciones se realizarán de manera presencial en la Sede Mendoza, con una instancia específica para postulantes de San Rafael.
Jueves 12 de marzo de 2026 a las 10:30 hs en el Auditorio de la Universidad de Congreso – Sede Mendoza.
Requisitos:
- Completar: el formulario de inscripción.
- Presentar: 2 obras (una de repertorio lírico y una de repertorio popular).
- Traer: 2 copias de cada obra.
- Informes: [email protected]
Postulantes de San Rafael
Los aspirantes de San Rafael podrán participar mediante una instancia previa de evaluación:
Requisitos:
- Completar: el formulario de inscripción.
- Adjuntar: un link de YouTube con la interpretación del postulante.
- Fecha límite: 5 de marzo de 2026.
Los postulantes seleccionados deberán asistir a la audición presencial en Mendoza el 12 de marzo.
Sobre el Programa
El Programa de Canto de la Universidad de Congreso ofrece un espacio de formación integral que articula técnica vocal, interpretación y desarrollo artístico, promoviendo una experiencia formativa de alto nivel en el campo musical.