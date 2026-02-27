La Universidad de Congreso abre la convocatoria para su Programa de Canto Lírico y Popular

Jueves 12 de marzo de 2026 a las 10:30 hs en el Auditorio de la Universidad de Congreso – Sede Mendoza.

Requisitos:

Completar: el formulario de inscripción.

Presentar: 2 obras (una de repertorio lírico y una de repertorio popular).

Traer: 2 copias de cada obra.

Informes: [email protected]

Flyers_UC_Audiciones_Programa_Canto-04

Postulantes de San Rafael

Los aspirantes de San Rafael podrán participar mediante una instancia previa de evaluación:

Requisitos:

Completar: el formulario de inscripción.

Adjuntar: un link de YouTube con la interpretación del postulante.

Fecha límite: 5 de marzo de 2026.

Los postulantes seleccionados deberán asistir a la audición presencial en Mendoza el 12 de marzo.

Sobre el Programa

El Programa de Canto de la Universidad de Congreso ofrece un espacio de formación integral que articula técnica vocal, interpretación y desarrollo artístico, promoviendo una experiencia formativa de alto nivel en el campo musical.