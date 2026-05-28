Mercado Pago suma juego y premios durante el Mundial con su "Fixture 2026"

El esquema de incentivos se divide en dos grandes instancias

Premios diarios: cada jornada que tenga partidos en juego, se distribuirán hasta 20 millones de pesos. Este pozo se reparte en un máximo de 2.000 órdenes de compra de $10.000 cada una, válidas para usar tanto en Mercado Pago como en Mercado Libre. Para llevárselas, quienes lideren la tabla del día deberán responder una trivia de preguntas y respuestas dentro de la app; los primeros en contestar correctamente se aseguran el beneficio.

Premio final: una vez que termine el torneo, las tres personas que hayan sumado más puntos en el ranking nacional de Argentina se enfrentarán en una trivia definitiva. Allí se disputarán tres premios principales de USD 50.000 para el primer puesto, USD 20.000 para el segundo y USD 10.000 para el tercero.

Agustín Onagoity, vicepresidente de Mercado Pago, destacó que la intención es tomar una tradición tan arraigada en la cultura rioplatense -como debatir resultados en la oficina o en la mesa familiar- y trasladarla a una experiencia digital que sume valor y entretenimiento al uso cotidiano de la cuenta.

El juego ya está activo y la participación está habilitada exclusivamente para personas mayores de 18 años, adaptando los premios y bases legales según los marcos regulatorios de cada uno de los cuatro países donde se lanzó.