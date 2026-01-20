Frotar una papa en los espejos del auto: qué significa y para qué sirve

En condiciones normales, el agua tiende a formar gotas esféricas que se adhieren al espejo, distorsionando las formas y luces del entorno. Sin embargo, gracias a la capa protectora del almidón, las gotas de lluvia se deslizarán con mayor velocidad y no habrá riesgo de formación de perlas, garantizando así que el conductor conserve una imagen nítida de los retrovisores bajo lluvias torrenciales.

papa Las propiedades de la papa impedirán que las gotas de lluvia se queden estacionadas en el espejo retrovisor.

Para poner en práctica este truco, debemos hacer lo siguiente

Limpiar el polvo y cualquier rastro de suciedad de los espejos del auto. Cortar una papa cruda y fresca por la mitad. Utilizando la parte interior, frotar el cristal con movimientos circulares constantes hasta cubrir toda el área deseada. Dejar secar durante unos minutos. Finalmente, retirar el exceso con una microfibra limpia y seca.

Gracias a este truco, conseguirás una barrera invisible contra el empañamiento, algo clave en días de lluvia cuando se incrementan las posibilidades de accidentes automovilísticos. Además, tendrás una opción ecológica y económica frente a productos industriales que se utilizan a menudo para limpiar los espejos retrovisores exteriores.