La historia del mecánico que se adueñó del auto que le llevaron para arreglar

El mecánico en cuestión, condenado a tres años de prisión, se promocionaba en internet como experto en restauración de autos clásicos e históricos.

De todos modos y pese a los reiterados pedidos del propietario del auto, el mecánico no realizó ningún arreglo y tampoco se mostró dispuesto a entregar el vehículo.

Auto clásico adueñado por un mecánico

La Fiscalía consideró acreditado el delito de apropiación indebida del mecánico, contemplado en el Código Penal español, y además de la pena de prisión, solicitó una multa por nueve meses y el pago de una indemnización de 56.975 euros, equivalente al valor del rodado.

El juicio se desarrolló el 14 de enero reciente en la Audiencia Provincial de Barcelona, España, donde se evaluaron las pruebas que demostraron la retención injustificada del auto durante varios años.

El caso generó impacto entre coleccionistas y amantes de los autos clásicos, quienes remarcan que este tipo de vehículos no solo tiene un alto valor económico, sino también un fuerte componente histórico y emocional que exige máxima confianza en los talleres especializados.