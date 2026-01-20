La historia del mecánico que se adueñó del auto que le llevaron para arreglar

En un caso que llamó mucho la atención, un mecánico que se especializa en autos antiguos, fue condenado en España a tres años de cárcel luego de que se comprobara que se adueñó del auto de un cliente que lo había llegado a arreglar.
Se trata de un hecho insólito que ocurrió en la ciudad de Manresa, Barcelona, España, y que tuvo como protagonista a un auto Rolls-Royce Silver Shadow modelo 1972, una maravillosa joya del automovilismo clásico.
El dueño del auto, según la investigación judicial, le entregó el vehículo al mecánico en 2019 para que le arregle una fuga de aceite.
El mecánico en cuestión, condenado a tres años de prisión, se promocionaba en internet como experto en restauración de autos clásicos e históricos.
De todos modos y pese a los reiterados pedidos del propietario del auto, el mecánico no realizó ningún arreglo y tampoco se mostró dispuesto a entregar el vehículo.
Auto clásico adueñado por un mecánico
La Fiscalía consideró acreditado el delito de apropiación indebida del mecánico, contemplado en el Código Penal español, y además de la pena de prisión, solicitó una multa por nueve meses y el pago de una indemnización de 56.975 euros, equivalente al valor del rodado.
El juicio se desarrolló el 14 de enero reciente en la Audiencia Provincial de Barcelona, España, donde se evaluaron las pruebas que demostraron la retención injustificada del auto durante varios años.
El caso generó impacto entre coleccionistas y amantes de los autos clásicos, quienes remarcan que este tipo de vehículos no solo tiene un alto valor económico, sino también un fuerte componente histórico y emocional que exige máxima confianza en los talleres especializados.