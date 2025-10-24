Paciencia agotada: detienen a mecánico por quedarse con un auto casi un año sin reparación

Este mecánico se comprometió a terminar el trabajo y entregar el coche el 22 de diciembre de 2021. El cliente aceptó el costo de la reparación y confió en la fecha pactada.

Llegó el día de entrega y la víctima encontró el taller cerrado. Así pasó una y otra vez. El dueño del auto siguió esperando siete meses más, creyendo que el mecánico cumpliría su palabra.

mecanico detenido El mecánico detenido tendrá que pensar dos veces antes de demorar la devolución de los vehículos.

Finalmente, el 17 de julio de 2022, el cliente encontró su unidad afuera del mismo taller. Para su sorpresa, el auto estaba completamente desmantelado. Obviamente, la reparación nunca sucedió.

La justicia interviene por abuso de confianza

El propietario no tuvo más opción que llevarse el auto deshecho en una grúa. Lo trasladó a otro taller para ver qué se podía salvar. Inmediatamente después, presentó su denuncia contra el primer mecánico.

Inmediatamente, las autoridades en México iniciaron las investigaciones. La Fiscalía determinó que el mecánico, de iniciales E.R.G.G., podría ser responsable del delito de abuso de confianza. Esto se debe al daño patrimonial que le causó al cliente.

Con las pruebas reunidas, se obtuvo una orden de aprehensión. El mecánico incumplido fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Ahora, E.R.G.G. debe resolver su situación jurídica por no entregar el auto a tiempo.