Ruido en las plumas limpiaparabrisas: qué significa y cómo solucionar el problema sin cambiarlas

Como se dijo antes, otra de las causas es el desgaste de la goma. La goma reseca, endurecida o con grietas por el sol y el uso continuo provoca chirridos.

Por último, y no menos importante, tienes que saber que otra de las causas por la que ocurre este problema es una posición incorrecta del material. Los brazos de los limpiaparabrisas mal alineados pueden generar ruido al no hacer contacto uniforme con el cristal.

Limpiaparabrisas del auto.jpg El desgaste de la goma puede generar ruido en el limpiaparabrisas.

Asegúrate de que el resorte del brazo del limpiaparabrisas no esté demasiado fuerte o flojo. Si puedes, ajusta manualmente la presión. En algunos casos, se puede necesitar revisar el mecanismo si no se puede ajustar.

Además de esto, un líquido de baja calidad o la falta de él puede causar que las plumas del limpiaparabrisas raspen el vidrio. Mantén siempre el depósito con un líquido adecuado.

Cómo solucionar este problema

Si las plumas de tu limpiaparabrisas hacen ruido, puedes considerar algunas de estas opciones para dejar atrás este problema: