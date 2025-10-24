Ruido en las plumas limpiaparabrisas: qué significa y cómo solucionar el problema sin cambiarlas

A la hora de tener y mantener un auto, lo cierto es que pueden aparecer diferentes ruidos y problemas. Uno de ellos es el que ocurre en las plumas limpiaparabrisas del frente del vehículo, y que verdaderamente desconcierta a muchos dueños. ¿Por qué ocurre esto?
La función de las plumas limpiaparabrisas es limpiar el parabrisas para asegurar una visibilidad clara del conductor, retirando lluvia, nieve, suciedad, hojas e insectos. Por esto, es importante mantenerlas en buenas condiciones.
Qué significa el ruido en las plumas limpiaparabrisas del auto
El ruido en las plumas limpiaparabrisas se debe principalmente a la suciedad acumulada, el desgaste de la goma o un mal posicionamiento. Ante la suciedad, los residuos, el polvo o la cera en la goma o el cristal impiden el deslizamiento suave de las plumas.
Como se dijo antes, otra de las causas es el desgaste de la goma. La goma reseca, endurecida o con grietas por el sol y el uso continuo provoca chirridos.
Por último, y no menos importante, tienes que saber que otra de las causas por la que ocurre este problema es una posición incorrecta del material. Los brazos de los limpiaparabrisas mal alineados pueden generar ruido al no hacer contacto uniforme con el cristal.
Asegúrate de que el resorte del brazo del limpiaparabrisas no esté demasiado fuerte o flojo. Si puedes, ajusta manualmente la presión. En algunos casos, se puede necesitar revisar el mecanismo si no se puede ajustar.
Además de esto, un líquido de baja calidad o la falta de él puede causar que las plumas del limpiaparabrisas raspen el vidrio. Mantén siempre el depósito con un líquido adecuado.
Cómo solucionar este problema
Si las plumas de tu limpiaparabrisas hacen ruido, puedes considerar algunas de estas opciones para dejar atrás este problema:
- Limpia las escobillas y el parabrisas: usa un paño húmedo con detergente suave o vinagre blanco para limpiar a fondo la goma y el cristal, eliminando toda la suciedad acumulada.
- Lubrica las escobillas: aplica un producto específico para caucho, como un spray de silicona, en la goma. Esto devuelve la flexibilidad y mejora el deslizamiento. Evita aceites derivados del petróleo, ya que pueden resecar la goma con el tiempo.
- Revisa la alineación: asegúrate de que los brazos limpiaparabrisas estén correctamente alineados y aplican una presión uniforme sobre el cristal. Puedes levantarlos y observar si están bien posicionados.
- Lija suavemente las gomas (si es necesario): si las escobillas están visiblemente desgastadas, pero aún no necesitas cambiarlas, puedes lijar ligeramente el borde de la goma con una lija de grano fino (aproximadamente 600). Hazlo con cuidado y sin presionar demasiado, y repite solo una vez.