En fotos: cómo es el nuevo Fiat 600 por dentro

El equipo de Fiat supo incluir guiños al pasado que garantizan el "lagrimón" de los más veteranos: la presencia del clásico velocímetro redondeado y el detalle de chapa a lo largo del torpedo sumergen al conductor en un flashback inmediato, combinando la añoranza con la vanguardia automotriz.

Fiat 600

Tecnología Híbrida y Ahorro Insuperable en la Ciudad

Bajo el capot –donde, por cierto, ya no encontrará el motor como en el modelo original, sino un espacio de 380 litros–, el nuevo Fiat 600 es una declaración de intenciones. Monta un motor híbrido 1.2 turbo, que, con sus baterías de litio, no solo ofrece una potencia combinada de 145 HP, sino un consumo que asombra: apenas 4,5 litros cada 100 kilómetros.

Fiat 600

La gran ventaja de este Fitito de nueva generación es su funcionalidad en la ciudad, ya que se recarga automáticamente al detenerse en semáforos, eliminando la necesidad de una estación de carga externa, un beneficio clave frente a otros autos eléctricos.

Fiat 600

La seguridad también se moderniza: el Fiat 600 modelo 2025 incorpora elementos de última generación como caja de velocidades automática digital de 6 marchas, control de carril y seis airbags, asegurando que la nostalgia vaya de la mano de la protección. De las primeras 100 unidades que llegaron a Argentina, 11 ya se encuentran disponibles en Mendoza, con un precio de lanzamiento que ronda los $46 millones (unos u$s 34.000). El desafío comercial es grande, especialmente con la llegada de la competencia de autos chinos, pero el liderazgo de FIAT en la provincia (donde es la marca número 1 en ventas), le da al mítico Fitito una inmejorable plataforma para volver a conquistar el corazón y las calles mendocinas.