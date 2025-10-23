Así sería la nueva versión del Renault 9: el modelo 2026 del histórico auito sedán

El diseño exterior mantiene la forma de sedán de tres volúmenes, respetando la estructura del pilar C y la línea de techo horizontal que caracterizaron a este auto originalmente. Sin embargo, todos los paneles de la carrocería han sido suavizados y aerodinámicamente optimizados.

El frontal adopta la firma lumínica en forma de 'C' (o similar al "gancho") que identifica a los modelos recientes de Renault, utilizando tecnología LED Matrix para faros estilizados y de alto rendimiento.

renault, auto Así sería la nueva versión del Renault 9, según la inteligencia artificial.

Las llantas son de aleación de gran tamaño (posiblemente de 17 o 18 pulgadas), con un diseño bitono, y la carrocería incorpora líneas de tensión sutiles que aportan el dinamismo que quizás antes no había.

Siguiendo la tendencia global de Renault, es altamente probable que el Renault 9 2025 se ofrezca con opciones de motorización híbrida (E-Tech), que combinan un motor de combustión interna de baja cilindrada con motores eléctricos, optimizando el consumo de combustible y reduciendo las emisiones.

El interior de este lujoso auto

El corazón tecnológico del nuevo Renault se centra en el infoentretenimiento y la seguridad. El interior cuenta con el sistema OpenR Link de Renault, que combina una gran pantalla central vertical (similar a una tablet) con un cuadro de instrumentos digital y personalizable.

En términos de asistencia al conductor (ADAS), el auto está equipado con las tecnologías más recientes, como el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, el frenado de emergencia autónomo con detección de peatones y ciclistas, y un sistema de cámaras de visión 360 grados.

La identidad del nuevo Renault 9 2025 se resume en ser un Sedán Clásico Reinventado con Tecnología Híbrida. ¿Te imaginas a este auto caminando por las calles?