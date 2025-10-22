Llegó el nuevo Fiat 600: sigue siendo compacto, pero tiene el motor del futuro

fiat 600 hybrid El nuevo Fiat 600 imagina un clásico con líneas casi futuristas.

Esta configuración entrega 145 caballos de potencia y 230 Nm de torque. La transmisión del Fiat es una caja automática de seis marchas y doble embrague, denominada e-DCT.

Las primeras impresiones de manejo indican que tiene un comportamiento ágil y muy silencioso, especialmente en el tránsito urbano. Su sistema híbrido permite la circulación en modo totalmente eléctrico a baja velocidad y además recupera energía en las frenadas.

Fiat eligió un escenario muy particular para la presentación del Fiat 600. El evento se realizó en Torrepueblo, Benavídez, un complejo que simula la arquitectura de la Toscana, un ambiente ideal para acompañar el aire mediterráneo del vehículo.

Equipamiento y precio en Argentina

hibrido fiat 600 Las líneas del nuevo modelo del Fiat 600 recuerdan en parte al viejo y querido Fitito.

El diseño exterior se completa con llantas de 17 pulgadas y ópticas full LED. Adentro, el nuevo modelo cuenta con una pantalla multimedia de 10 pulgadas, un tablero digital de 7 y un cargador inalámbrico para celulares.

En términos de practicidad, el baúl del Fiat 600 ofrece una capacidad de 385 litros. El equipamiento de seguridad es completo, ya que incluye un paquete de asistencias (ADAS), seis airbags y cámara de retroceso.

Fiat comunicó que el precio estimado para este híbrido en el mercado argentino es de 34.500 dólares. De esta manera, el nombre histórico regresa, pero con una propuesta eficiente y fiel al espíritu de diseño italiano que caracteriza a la marca.