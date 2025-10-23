Esto sale el auto de Toyota más barato, que ahora tiene nuevas versiones

aygo interior acaba de actualizar su vehículo de entrada de gama en el mercado europeo. Hablamos del Aygo X, un modelo urbano que recibe cambios importantes. Su renovación marca una tendencia en la marca y nos permite ver qué ofrecen en otros mercados para este segmento.
La marca japonesa presentó este nuevo modelo en junio. Muestra un frente totalmente rediseñado, algo que fue necesario para poder meter el nuevo motor híbrido de 1.5 litros. Esta mecánica viene directamente del Yaris y reemplaza al viejo motor 1.0 litro, dando un salto en potencia.
¿Cuánto cuesta el nuevo modelo urbano de Toyota?
El Toyota Aygo X ahora es más limpio y gasta menos combustible, pero también luce más deportivo y trae más tecnología adentro. Obviamente, esta modernización tiene un costo. La compañía ya comunicó los valores oficiales para Grecia, uno de los primeros países en recibirlo.
Para que tengamos una referencia, el Aygo X base arranca en 19.670 euros (unos 22.900 dólares). El precio sube hasta 26.590 euros (31.000 dólares) si miramos la versión GR Sport. Estos números lo alejan bastante de la idea de un auto urbano económico y accesible.
Su antecesor tenía un precio mucho más bajo: costaba entre 16.670 y 22.760 euros. El equipamiento base del nuevo modelo (llamado X-High) trae llantas de aleación de 17 pulgadas y un interior con cuadro digital de 7 pulgadas y pantalla táctil de 8.
También suma cámara de visión trasera, climatizador automático y el paquete de asistencias a la conducción Toyota T-Mate. Son cosas que usualmente vemos en segmentos superiores.
La versión GR Sport: un capricho caro
Arriba de todo queda el Aygo X GR Sport. Este auto rompe el molde de los city cars tradicionales. Cuesta 26.590 euros, convirtiéndose en el Aygo más caro jamás fabricado por Toyota.
Este nuevo modelo luce una parrilla tipo panal, llantas de 18 pulgadas, emblemas GR y un color llamativo llamado Mostaza Bitone. Aunque usa el mismo motor híbrido de 1.5 litros, la suspensión fue ajustada por los ingenieros de Toyota Gazoo Racing.
Además, el precio se justifica (en parte) con faros LED completos, una pantalla central más grande de 10,5 pulgadas, asientos calefaccionados y climatizador de dos zonas. Por un precio similar, los compradores europeos pueden llevarse un Yaris híbrido, que ofrece más espacio.
Antes de esta actualización, el Aygo X vendió 76.057 unidades en Europa. Fue el cuarto modelo más vendido de Toyota allá. Veremos si este nuevo modelo híbrido, más potente pero también más caro, mantiene esa aceptación.