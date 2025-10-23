Esto sale el auto de Toyota más barato, que ahora tiene nuevas versiones

Para que tengamos una referencia, el Aygo X base arranca en 19.670 euros (unos 22.900 dólares). El precio sube hasta 26.590 euros (31.000 dólares) si miramos la versión GR Sport. Estos números lo alejan bastante de la idea de un auto urbano económico y accesible.

aygo interior Toyota no se guarda nada de tecnología para sus modelos entrada de gama.

Su antecesor tenía un precio mucho más bajo: costaba entre 16.670 y 22.760 euros. El equipamiento base del nuevo modelo (llamado X-High) trae llantas de aleación de 17 pulgadas y un interior con cuadro digital de 7 pulgadas y pantalla táctil de 8.

También suma cámara de visión trasera, climatizador automático y el paquete de asistencias a la conducción Toyota T-Mate. Son cosas que usualmente vemos en segmentos superiores.

La versión GR Sport: un capricho caro

Arriba de todo queda el Aygo X GR Sport. Este auto rompe el molde de los city cars tradicionales. Cuesta 26.590 euros, convirtiéndose en el Aygo más caro jamás fabricado por Toyota.

Este nuevo modelo luce una parrilla tipo panal, llantas de 18 pulgadas, emblemas GR y un color llamativo llamado Mostaza Bitone. Aunque usa el mismo motor híbrido de 1.5 litros, la suspensión fue ajustada por los ingenieros de Toyota Gazoo Racing.

aygo El Toyota Aygo viene en diferentes versiones, algunas bastante costosas.

Además, el precio se justifica (en parte) con faros LED completos, una pantalla central más grande de 10,5 pulgadas, asientos calefaccionados y climatizador de dos zonas. Por un precio similar, los compradores europeos pueden llevarse un Yaris híbrido, que ofrece más espacio.

Antes de esta actualización, el Aygo X vendió 76.057 unidades en Europa. Fue el cuarto modelo más vendido de Toyota allá. Veremos si este nuevo modelo híbrido, más potente pero también más caro, mantiene esa aceptación.